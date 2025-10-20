به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی با حضور سردار حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شامگاه دوشنبه تفاهم‌نامه همکاری گسترده‌ای میان استانداری خوزستان و این بنیاد به امضا رسید. هدف این تفاهم‌نامه، محرومیت‌زدایی، ایجاد اشتغال پایدار و تبدیل ظرفیت‌های بی‌نظیر استان به قدرت و ثروت ملی عنوان شده است.

سید محمدرضا موالی‌زاده، استاندار خوزستان در این مراسم با تأکید بر اهمیت این همکاری، اظهار داشت: خوزستان یک ظرفیت ملی و حتی فراملی است و مأموریت اصلی ما تبدیل این ظرفیت‌ها به قدرت و ثروت است. این تفاهم‌نامه افق‌های جدیدی برای حل مشکلات استان می‌گشاید و نگاه ویژه رئیس بنیاد مستضعفان به خوزستان، نقطه‌ای مبارک برای مردم این خطه است.

وی، محورهای اصلی همکاری را در حوزه‌های آموزش، درمان، توسعه زیرساخت‌های آموزشی و بهداشتی، اشتغال و توانمندسازی محرومان عنوان کرد و افزود: خوزستان با تولید یک و نیم میلیون تن گندم، نیاز ۱۴ میلیون نفر را تأمین می‌کند و در تولید کلزا، ذرت و بیش از ۱۳۰ نوع محصول کشاورزی دیگر، جزو رتبه‌های برتر کشور است.

موالی‌زاده با تأکید بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و صنعتی، گفت: با توسعه صنایع فرآوری خرما، تکمیل زنجیره فولاد و گسترش پتروشیمی، می‌توان ارزش افزوده قابل توجهی برای استان ایجاد کرد.

وی همچنین از پروژه‌های کلان توسعه‌ای استان خبر داد و اظهار کرد: لایروبی اروند، اجرای راه‌آهن شلمچه – بصره، راه‌اندازی فاز دوم پتروشیمی ماهشهر و ایجاد فرودگاه بین‌المللی در شمال استان از اولویت‌های ماست. همچنین برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا با تبدیل هسته مرکزی اهواز و حاشیه رودخانه کارون به قطب گردشگری، نشاط اجتماعی را به استان بازگردانیم.

استاندار خوزستان با اشاره به چالش‌های پیش‌روی استان، تصریح کرد: حدود یک‌پنجم جمعیت استان در حاشیه شهرها زندگی می‌کنند. مشکل ریزگردها با منشأ خارجی و آتش‌سوزی‌های هورالعظیم نیز از دغدغه‌های جدی ماست که با پیگیری‌های دیپلماتیک در حال بررسی و اقدام هستند.

در ادامه این نشست، سردار حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان با ابراز علاقه خاص به خوزستان گفت: این استان باید آنچه را که در حق ملت می‌توانست انجام دهد، محقق کند و ما تمام تلاش خود را به کار خواهیم بست تا سهم خود را در قبال مردم شریف خوزستان ادا کنیم.

وی، سیاست کلی بنیاد را کمک به دولت و خدمت‌رسانی به مردم با محوریت محرومیت‌زدایی دانست و افزود: اصل در کار ما، توانمندسازی افراد برای دستیابی به درآمد پایدار است.

دهقان بیان کرد: بر اساس این تفاهم‌نامه، استان خوزستان به عنوان یکی از استان‌های محوری در برنامه‌های آتی بنیاد تحت پوشش کامل قرار خواهد گرفت. تجربه موفق بهره‌برداری از یک نیروگاه در چهار و نیم ماه نشان می‌دهد که در صورت فراهم شدن شرایط، امکان دو برابر کردن ظرفیت نیروگاه‌های خوزستان در زمان کوتاه وجود دارد.

وی در پایان تأکید کرد: بنیاد مستضعفان متعهد به اجرای سریع و اثربخش پروژه‌ها در استان خوزستان است و این تفاهم‌نامه نقطه آغاز تحولی بزرگ خواهد بود.