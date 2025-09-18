به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی خادم از مصوب و منتشر شدن نرخ‌نامه سرویس مدارس برای سال تحصیلی جاری با همکاری شورای اسلامی شهر بندرعباس، استانداری و فرمانداری خبر داد و تأکید کرد: این اقدام امسال زودتر از سال گذشته انجام شده است و تنها سازمان حمل‌ونقل در این موضوع دخیل نیست.

وی با اشاره به اینکه تمامی رانندگان سرویس مدارس در سامانه سپند ثبت‌نام و پس از تأیید صلاحیت و انعقاد قرارداد قانونی با شرکت‌های مربوطه فعالیت می‌کنند، گفت: نخستین نشانه خودروهای مجاز، نصب برچسب شناسایی سرویس مدارس است که فرآیند نصب آن آغاز شده است.

خادم ادامه داد: از ابتدای سال تحصیلی، تیم‌های بازرسی سازمان به صورت مستمر بر فعالیت سرویس‌های مدارس نظارت خواهند داشت و با خودروهای غیرمجاز در همکاری با پلیس راهور برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

وی افزود: رعایت نرخ‌نامه سرویس مدارس نیز تحت نظارت فرمانداری، شورای ترافیک استان و اداره تعزیرات حکومتی قرار دارد و هرگونه تخلف در این زمینه مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

خادم نقش والدین را در ارتقای کیفیت خدمات و سلامت این مسئولیت مهم بسیار اثرگذار دانست و تصریح کرد: همکاری اولیای دانش‌آموزان با شرکت‌های سرویس مدارس و رانندگان، به بهبود فرآیند نظارت کمک شایانی می‌کند.

شهروندان می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله عدم نصب برچسب شناسایی یا رعایت‌نکردن نرخ مصوب، موضوع را به‌صورت حضوری به بازرسی سازمان گزارش دهند یا از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۰۷۶۱۷۶۱ و سامانه ۱۳۷ شهرداری پیگیری کنند.