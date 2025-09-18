ورزشکاران هزارجریب در میادین بزرگ ورزشی افتخارآفرین هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمناف هاشمی بعد از ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح سالن ورزشی شهدای عشرستاق در بهشهر، به استعدادهای ورزشی این منطقه اشاره کرد و گفت: ورزشکاران این منطقه در میادین ملی و بین‌المللی افتخارآفرین بوده‌اند.

وی همچنین بر اهمیت توسعه زیرساخت‌های ورزشی در مناطق کمتر برخوردار تاکید کرد.

هاشمی با اشاره به افتتاح سالن ورزشی گفت: سالن این سالن ورزشی که با اعتبار ۱۳ میلیارد تومان طی هفت سال ساخته شده است، به بهره‌برداری رسید.

وی یاد شهدای منطقه عشرستاق، یاد و خاطره ۳۸ شهید این منطقه را گرامی داشت و بر ایثارگری‌های آنان در حفظ امنیت کشور تاکید کرد.

مهدی یونسی استاندار مازندران در این مراسم گفت: وضعیت زیرساخت‌ها در این منطقه کم برخوردار، نیاز به توجه ویژه دارد. مازندران با وجود منابع طبیعی غنی، هنوز در زمینه زیرساخت‌ها و امکانات با مشکلاتی مواجه است.

یونسی افزود: برای رفع مشکلات اقتصادی و اجتماعی، مسئولان باید تلاش‌های بیشتری انجام دهند. مردم نیازمند معیشت بهتر و تقویت فرهنگ اسلامی در جامعه هستند.