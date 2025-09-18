به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین کبادی، معاون عملیات سازمان امداد و نجات هلال احمر از صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی برای استانهای شمالی کشور خبر داد و گفت: بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی، از روز شنبه ۲۹ شهریور تا دوشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، بارش شدید باران، رعدوبرق، وزش باد شدید، کاهش محسوس دما و احتمال وقوع تگرگ و گردوخاک در استانهای گیلان، مازندران، گلستان، اردبیل و نیمه شرقی آذربایجان شرقی پیشبینی شده است.
وی افزود: بارشهای شدید میتواند موجب بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانهها و مسیلها، سیلابی شدن مسیلها، جاری شدن روانآب، آبگرفتگی معابر، لغزندگی جادهها و کاهش دید شود. همچنین احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهسانی وجود دارد.
کبادی با تأکید بر آمادهباش کامل نیروهای امدادی و عملیاتی جمعیت هلالاحمر در استانهای در معرض مخاطره، توصیه کرد: هموطنان از برپایی چادرهای مسافرتی و توقف در حاشیه رودخانهها و بستر مسیلها خودداری کنند، همچنین احتیاط در جابهجایی عشایر کوچرو، پرهیز از فعالیتهای کوهنوردی و گردشگری در مناطق کوهستانی و احتیاط در سفرهای بینشهری ضروری است.
کبادی در پایان یادآور شد: هموطنان در صورت نیاز به خدمات امدادی میتوانند با شماره ۱۱۲، ندای امداد و نجات جمعیت هلالاحمر تماس بگیرند.
نظر شما