به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امداد و نجات؛ محمدحسین کبادی معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلالاحمر، با هشدار نسبت به ناپایداریهای جوی و گسترش بارشها در بخشهای وسیعی از کشور گفت: با توجه به پیشبینی بارش باران و برف در ۲۴ استان، احتمال لغزندگی جادهها، کاهش دید افقی و اختلال در تردد محورهای مواصلاتی بهویژه در مناطق جنوبی و جنوبشرقی وجود دارد.
وی افزود: به هموطنان توصیه میشود از سفرهای غیرضروری و تردد در محورهای پرخطر این مناطق اجتناب کرده و در صورت ضرورت سفر، حتماً تجهیزات زمستانی از جمله زنجیر چرخ، پوشاک گرم، سوخت کافی و اقلام ایمنی را به همراه داشته باشند.
معاون عملیات سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر با تأکید بر آمادهباش کامل نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر در سراسر کشور خاطرنشان کرد: تمامیپایگاهها و تیمهای امدادی در حالت آمادهباش کامل قرار دارند و خدمات امدادی در صورت بروز حوادث احتمالی به سرعت ارائه خواهد شد.
کبادی در پایان یادآور شد: هموطنان در صورت نیاز به امداد و دریافت راهنماییهای لازم میتوانند با شماره ۱۱۲ ندای امداد و نجات جمعیت هلالاحمر تماس بگیرند.
