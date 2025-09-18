به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام رضا عزت زمانی ظهر پنجشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان سمنان به میزبانی دفتر وی در سمنان، ضمن اشاره به رسالتهای سازمان تبلیغات اسلامی بیان کرد: یکی از راهبردهای سازمان، توجه جدی به قرآن کریم طبق منویات و دغدغههای رهبر معظم انقلاب اسلامی است.
وی با بیان اینکه معظم له بارها به ضرورت تربیت حفاظ قرآنی تاکید داشتند، افزود: یکی از تأکیدات ایشان آن بود که ۱۰ میلیون نفر از مردم کشورمان ۲۰۰ آیه پرکابرد معنوی قرآن کریم را حفظ کنند و لذا سازمان تبلیغات اسلامی در این زمینه برنامهریزی کرد تا آیات کلام الله مجید به سادهترین زبان در دسترس مردم قرار گیرد.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور با بیان اینکه احصا فرصتهای دسترسی به مردم از جمله راهبردهای سازمان در این حوزه بود تا بتوانیم ظرفیتهای جدید قرآنی در کشورمان ایجاد کنیم، گفت: به دنبال وارد کردن قرآن به بطن زندگی روزمره مردم هستیم.
عزت زمانی با بیان اینکه برنامه محفل ماحصل یکی از همین تلاشها است که مورد اقبال مردم هم قرار گرفته است، ابراز داشت: پلتفرمها و مسابقات مجازی مانند پویش زندگی با آیهها که در ماه رمضان امسال و سال قبل شاهد آن بودیم از جمله دیگر تلاشهای سازمان تبلیغات اسلامی برای این منظور است.
وی با بیان اینکه برای ورود قرآن به زندگی روزمره افراد همچنین تبلیغات محیطی نیز در کنار فضای مجازی به کار گرفته شده است، افزود: ساخت کمپینهای رسانهای و جمعی با مفاهیم قرآنی از جمله اقدامات تأثیرگذار دیگری بود که مورد استقبال هم قرار گرفت.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی کشور همچنین با بیان اینکه ورود مفاهیم به مسیر زندگی مردم راهبرد ما در این حوزه بود، گفت: ایجاد نرم افزارها و اپلیکیشنها و بهره گیری از خلاقیتهای این حوزه دیگر اقدامی بود که در سازمان تبلیغات اسلامی به کار بسته شد و شاهد بودیم که از قِبل این امر، اصناف و کارخانهها و مکاسب و … به این موضوع ورود کردند و حتی محافل قرآن خوانی را در سراسر کشور شاهد بودیم.
عزت زمانی با اشاره به اینکه به دنبال ساخت برنامههای خلاقانه پیشرو هستیم که دست کنشگران فرهنگی را در عرصههای تبیین باز بگذارد مهمترین هدف ما در تولید محتواهای حوزه قرآنی و فرهنگی بود، ابراز داشت: هم افزایی و استفاده از همه ظرفیتها از جمله مهمترین اقداماتی بود که در عرصه فعالیتهای سازمان، به دنبال آن بودیم.
نظر شما