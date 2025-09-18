حجت الاسلام مرتضی قربانی نژاد به عنوان امام جمعه جدید فهرج معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم معارفه امام جمعه جدید فهرج بعد از ظهر پنجشنبه با حضور رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمان برگزار شد.

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه استان کرمان در مراسم معارفه امام جمعه جدید شهرستان فهرج، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان و امام جمعه فقید این شهرستان گفت: بشر امروز در همه جوامع دنیا دچار یک سر گشتگی و یک گم گشتگی شده است و این سر گشتگی و گم گشتگی باعث شده که بشر تا انحطاط روحی و روانی پیش رود.

حجت الاسلام علی حسنی سعدی، افزود: همه سیستم‌ها و دستگاه‌های دولتی تغییر و تحولاتی دارند و ما در استان کرمان به علت جنگ تحمیلی ۱۲ روزه‌ای که گذشت باعث شد این تغییر و تحولات به تأخیر بیفتند.

وی گفت: در استان کرمان ۱۵ تغییر در مسئولیت ائمه جمعه در حال انجام است و با نیروهای جوانی که به سیستم ائمه جمعه استان اضافه شده اند بتوانیم شبکه امامت استان کرمان را پویا تر و قوی‌تر کنیم.

حجت الاسلام حسنی سعدی، افزود: نکته‌ای که در رأس امور ائمه جمعه کشور قرار گرفته است بحث احیای مساجد است که با نگاه ویژه ریاست جمهور دارند و اقدامات خوبی که انجام شده است بتوانیم با خدمات دولت در مساجد، مشکلات و معضلات مردم را برطرف کنیم.

فرماندار فهرج نیز در این مراسم گفت: شهرستان فهرجبا جمعیتی بالغ بر ۷۰ هزار نفر دارای ۴ بخش شامل ۴ دهستان ،۲ بخش و بیش از ۱۸۷ آبادی است که ۱۰۱ آبادی آن شامل بخش مرکزی و ۸۶ آبادی آن شامل بخش نگین کویر است.

یوسف رهگویی، با اشاره به حوزه کشاورزی فهرج گفت: ما بیش از ۷۶۰۰ هکتار نخیلات داریم که بیش از ۵۶۰۰ هکتار آن مستمر الثمر است و پیش بینی ما امسال بر این است که ۴۹ هزار تن خرما برداشت داشته باشیم.

وی گفت‌: بنده از روز اولی که به عنوان فرماندار فهرج فعالیت خودم را آغاز کردم حسب دستور استاندار کرمان اتاق توسعه شهرستان را تشکیل دادیم که هم اکنون هم در حال انجام کار است و آماده همکاری با هر فردی که بخواهد در اینجا سرمایه گذاری انجام دهد هستیم.

فرماندار فهرج گفت: روز اولی که شورای اداری را تشکیل دادیم گفتم خط قرمز ما مردم هستند و اگر امروز کسی به فرمانداری مراجعه نکند نشان از این است که آن اداره کار خود را به نحو احسن انجام می‌دهد و باز هم می‌گویم اگر مردم باشند و دست به دست هم دهند می‌توانیم به هدفی که مدنظر داریم که آن هم توسعه شهرستان فهرج است برسیم.

خط قرمز ما ولایت فقیه است

امام جمعه جدید فهرج نیز در این مراسم گفت: من فقط مسئول اینکه خطبه بخوانم نیستم، بلکه بنده نسبت به جای جای این شهر مسئولیت دارم و از همه دوستان دست یاری می‌طلبم.

حجت الاسلام مرتضی قربانی نژاد، افزود: مهم پیشرفت فرهنگی شهر فهرج است و از ظرفیت‌ها به نحو احسن استفاده شود.

وی تصریح کرد: هیچ نگاهی به مسائل حزبی و جناحی نداریم و خط قرمز ما ولایت فقیه است.

گفتنی است در پایان این مراسم لوح تقدیر به خانواده حجت الاسلام مسلم طالبی فرد، امام جمعه فقید فهرج اهدا شد.