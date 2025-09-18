  1. استانها
  2. مازندران
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۳۰

توزیع ۱۰ هزار بسته لوازم‌التحریر میان دانش‌آموزان نیازمند مازندران

ساری- ۱۰ هزار بسته لوازم‌التحریر، لباس فرم و کفش در قالب پویش «همه حاضر» بین دانش آموزان نیازمند تحت پوشش بهزیستی در مازندران توزیع شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فریبا بریمانی عصر پنجشنبه در آئین توزیع بسته‌های تحصیلی به کودکان نیازمند تحت پوشش گفت: هدف اصلی این اقدام فراهم کردن شرایط برابر تحصیلی برای کودکان است تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل محرومیت از امکانات آموزشی بازنماند.

وی افزود: پویش همه حاضر از ۱۵ شهریور آغاز شده و تا ۱۵ مهر ادامه دارد و در این مدت توانستیم اقلام تحصیلی مورد نیاز هزاران دانش‌آموز را فراهم کنیم.

مدیرکل بهزیستی مازندران تصریح کرد: بسیاری از مددجویان تحت پوشش به موفقیت‌های علمی و کارآفرینی رسیده‌اند و اکنون خود حامی دیگر نیازمندان هستند.

وی با اشاره به همراهی کشاورزان و شالی‌کوبی‌داران استان گفت: تاکنون ۱۳ تن برنج در قالب پویش شکرانه خرمن به خانواده‌های تحت پوشش اهدا شده است که نشان‌دهنده تداوم همبستگی اجتماعی در مازندران است.

