به گزارش خبرنگار مهر، فریبا بریمانی عصر پنجشنبه در آئین توزیع بسته‌های تحصیلی به کودکان نیازمند تحت پوشش گفت: هدف اصلی این اقدام فراهم کردن شرایط برابر تحصیلی برای کودکان است تا هیچ دانش‌آموزی به دلیل محرومیت از امکانات آموزشی بازنماند.

وی افزود: پویش همه حاضر از ۱۵ شهریور آغاز شده و تا ۱۵ مهر ادامه دارد و در این مدت توانستیم اقلام تحصیلی مورد نیاز هزاران دانش‌آموز را فراهم کنیم.

مدیرکل بهزیستی مازندران تصریح کرد: بسیاری از مددجویان تحت پوشش به موفقیت‌های علمی و کارآفرینی رسیده‌اند و اکنون خود حامی دیگر نیازمندان هستند.

وی با اشاره به همراهی کشاورزان و شالی‌کوبی‌داران استان گفت: تاکنون ۱۳ تن برنج در قالب پویش شکرانه خرمن به خانواده‌های تحت پوشش اهدا شده است که نشان‌دهنده تداوم همبستگی اجتماعی در مازندران است.