ضبط و معدوم سازی سه هزار کیلوگرم تخم مرغ فاسد در قم

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن حسینی با اشاره به اهمیت نشان‌دار کردن تخم‌مرغ‌ها، از شهروندان خواست از خرید تخم‌مرغ‌های فاقد تاریخ تولید و نشان بهداشتی خودداری کنند.

وی تأکید کرد: عرضه تخم‌مرغ بدون نشان، تخلف بهداشتی محسوب شده و بازرسان دامپزشکی با واحدهای متخلف برخورد خواهند کرد.

وی شهروندان باید تخم‌مرغ مصرفی خود را تنها از فروشگاه‌های معتبر که محصولات را در یخچال نگهداری می‌کنند خریداری کنند.

مسئول واحد نظارت بر بهداشت عمومی اداره دامپزشکی شهرستان قم تاکید کرد: گزارش هرگونه تخلف در این زمینه از طریق سامانه تلفنی ۱۵۱۲ قابل پیگیری است.