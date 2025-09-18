  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۸:۲۹

رژیم صهیونیستی در پی عملیات شهادت‌طلبانه، مرز با اردن را بست

رژیم صهیونیستی در پی اجرای عملیات شهادت طلبانه در گذرگاه الکرامه، مرز اردن و فلسطین اشغالی را مسدود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، آژانس رسانه‌ای رژیم صهیونیستی اعلام کرد که این رژیم ورود کمک‌های بشردوستانه از اردن به غزه را تا اطلاع ثانوی به حالت تعلیق درآورد.

طی روزها و هفته‌های اخیر تعداد بسیار اندکی از محموله‌های بشردوستانه از مرز اردن وارد سرزمین‌های اشغالی می‌شد.

در پی وقوع عملیات شهادت طلبانه اخیر، دولت اردن نیز مرز با رژیم صهیونیستی را مسدود کرده است.

بر اساس اعلام منابع صهیونیست، محموله‌های اندک کمک‌های بشردوستانه به غزه از این به بعد از طریق مرز مصر وارد باریکه خواهد شد.

یک جوان فلسطینی-اردنی ظهر امروز در گذرگاه الکرامه واقع در مرز اردن و سرزمین‌های اشغالی به سمت نظامیان صهیونیست حاضر در این منطقه با سلاح سرد و گرم حمله کرد. وی یک نظامی صهیونیست را به ضرب گلوله به هلاکت رسانده و نظامی دیگر را به ضرب چاقو مجروح کرد که وی نیز به هلاکت رسید.

