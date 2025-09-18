  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۲۱

اطلاعیه مراسم تشییع شهید حمله تروریستی محور خاش - زاهدان

زاهدان - مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اعلام کرد: مراسم تشییع شهید حمله تروریستی، شهید ابراهیم فضیلتی روز جمعه ۲۸ شهریور ۱۴۰۴ در شهرستان زاهدان برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید معظم سرهنگ «ابراهیم فضیلتی» که توسط عناصر خبیث گروهک تروریستی جیش الظلم در مسیر زاهدان به خاش به شدت مجروح و امروز همزمان با تشییع پیکر مطهر همرزمانش به فیض عظمای شهادت نائل آمد، فردا جمعه مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ ساعت ۰۹۰۰ صبح از محل میدان امام حسین علیه‌السلام به سمت گلزار شهدا زاهدان تشییع و دفن خواهد شد.

بدینوسیله از امت حزب الله و مردم شهید پرور زاهدان دعوت می‌شود، با حضور پرشور خود در این مراسم موجب شادی روح مطهر شهدای والامقام و تسلی خاطر بازماندگان شوند.

