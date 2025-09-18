اطلاعیه مراسم تشییع شهید حمله تروریستی محور خاش - زاهدان

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم تشییع پیکر مطهر شهید معظم سرهنگ «ابراهیم فضیلتی» که توسط عناصر خبیث گروهک تروریستی جیش الظلم در مسیر زاهدان به خاش به شدت مجروح و امروز همزمان با تشییع پیکر مطهر همرزمانش به فیض عظمای شهادت نائل آمد، فردا جمعه مورخه ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ ساعت ۰۹۰۰ صبح از محل میدان امام حسین علیه‌السلام به سمت گلزار شهدا زاهدان تشییع و دفن خواهد شد.

بدینوسیله از امت حزب الله و مردم شهید پرور زاهدان دعوت می‌شود، با حضور پرشور خود در این مراسم موجب شادی روح مطهر شهدای والامقام و تسلی خاطر بازماندگان شوند.