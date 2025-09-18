خرید ۳۳۲ هزار تن گندم در اردبیل و پرداخت ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران

ابوالفضل دشتبانی در گفتگو با خبرنگار مهر ، اظهار کرد: در سال جاری حدود ۳۳۲ هزار تن گندم در قالب ۴۰ مرکز خرید تحویل گرفته شده که ۶۰ درصد آن معادل ۱۹۵ هزار تن توسط ۳۳ مرکز خرید تعاونی‌های روستایی انجام شده است.

وی افزود: تاکنون ۹۵ درصد مطالبات گندمکاران به ارزش ۶.۸ همت تسویه شده است و ۵ درصد باقی‌مانده نیز در اسرع وقت توسط دولت پرداخت خواهد شد.

دشتبانی گفت: پرداخت مطالبات در سال جاری، برخلاف سنوات گذشته، با سرعت بسیار بیشتری صورت گرفته است.

مدیر تعاون روستایی اردبیل همچنین از اجرای برنامه‌های حمایتی جدید خبر داد و گفت: امسال ایجاد، احداث و راه‌اندازی ۱۱ روستابازار در دستور کار قرار دارد تا ضمن حمایت از تولیدکنندگان محصولات کشاورزی، با بازاریابی مستقیم و حذف واسطه‌های غیرضروری به تعادل‌بخشی قیمت کالاها و حمایت از مصرف‌کنندگان کمک شود.