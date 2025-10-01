به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تکریم و معارفه مدیر تعاون روستایی اردبیل ظهر چهارشنبه با حضور بهروز خلیلی معاون استاندار اردبیل و علی حسین احدی عالی رئیس سازمان جهاد کشاوزی استان برگزار شد و «غلام میرزاحسینی» بهعنوان مدیر جدید تعاون روستایی اردبیل معرفی شد.
در این جلسه، از ابوالفضل دشتبانی به خاطر زحمات و خدمات ارزندهاش در مدت تصدی مدیریت تعاون روستایی تقدیر به عمل آمد.
همچنین در این مراسم، علی حسین احدی عالی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اهمیت و نقش تعاون روستایی در بهبود وضعیت معیشتی کشاورزان و توسعه پایدار روستاها، بر ضرورت همکاری و هماهنگی بین دستگاههای مختلف تأکید کرد.
