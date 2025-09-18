پروژه فرهنگی درگزین پس از یک دهه توقف به مرحله اجرا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار همدان روز پنجشنبه به همراه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، از عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان درگزین بازدید کرد.

حمید ملانوری استاندار همدان، در جریان این برنامه به همراه سیدمحمدرضا جوادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مدیران شهرستانی، ضمن بررسی روند احداث این پروژه، بر تسریع در تکمیل آن تأکید کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در این بازدید اظهار کرد: عملیات ساخت این مجموعه فرهنگی که در سال ۱۳۹۰ کلنگ‌زنی شد، به دلیل مشکلات تملک اراضی تا سال ۱۴۰۰ متوقف بود.

جوادی افزود: از سال ۱۴۰۱ با حل مشکل تملک اراضی، تاکنون ۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح تخصیص یافته و پروژه به پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصدی رسیده است.

وی ادامه داد: برای تکمیل این طرح ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که ۱۸ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات فرمانداری درگزین در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است.