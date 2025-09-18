  1. استانها
  2. همدان
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۱:۲۵

پروژه فرهنگی درگزین پس از یک دهه توقف به مرحله اجرا رسید

پروژه فرهنگی درگزین پس از یک دهه توقف به مرحله اجرا رسید

همدان- استاندار همدان از آغاز دوباره عملیات ساخت مجتمع فرهنگی و هنری درگزین پس از بیش از ده سال وقفه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، استاندار همدان روز پنجشنبه به همراه مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و جمعی از مدیران استانی و شهرستانی، از عملیات اجرایی مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان درگزین بازدید کرد.

حمید ملانوری استاندار همدان، در جریان این برنامه به همراه سیدمحمدرضا جوادی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان و مدیران شهرستانی، ضمن بررسی روند احداث این پروژه، بر تسریع در تکمیل آن تأکید کردند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان همدان در این بازدید اظهار کرد: عملیات ساخت این مجموعه فرهنگی که در سال ۱۳۹۰ کلنگ‌زنی شد، به دلیل مشکلات تملک اراضی تا سال ۱۴۰۰ متوقف بود.

جوادی افزود: از سال ۱۴۰۱ با حل مشکل تملک اراضی، تاکنون ۱۳ میلیارد تومان اعتبار برای این طرح تخصیص یافته و پروژه به پیشرفت فیزیکی ۲۵ درصدی رسیده است.

وی ادامه داد: برای تکمیل این طرح ۳۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که ۱۸ میلیارد تومان آن از محل اعتبارات فرمانداری درگزین در سال ۱۴۰۴ پیش‌بینی شده است.

کد خبر 6593968

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها