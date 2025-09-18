بیگانه با برد؛ چهارمین تساوی نفت آبادان رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، شاگردان مسعود شجاعی که در سه بازی گذشته بدون گل زده و خورده زمین را ترک کرده بودند، این بار هم در حسرت اولین برد باقی ماندند. در سوی مقابل تیم نفت و گاز گچساران با هدایت محمود فکری پس از پیروزی هفته گذشته به دنبال تداوم روند مثبت خود بود.

بازی از همان ابتدا با میل هجومی دو تیم رنگ و بوی دربی به خود گرفت. در دقیقه ۴۱، احمد شریعت‌زاده مهاجم نفت و گاز با ضربه‌ای دقیق موفق شد توپ را از میان پاهای علیرضا حقیقی عبور دهد و دروازه صنعت نفت را باز کند اما این شادی میهمان تنها سه دقیقه دوام داشت؛ جایی که روی یک ارسال ایستگاهی، ضربه سر خشایار زبرجد به تیرک خورد و رضا علیاری در ادامه توپ را با ضربه‌ای سرکش به تور دروازه حریف دوخت تا کار به تساوی کشیده شود.

در نیمه دوم تلاش دو تیم برای برتری نتیجه‌ای در بر نداشت و توپ‌ها یکی پس از دیگری از چارچوب گذشتند تا در نهایت سوت پایان بازی با تساوی یک بر یک به صدا درآید.

با این نتیجه صنعت نفت آبادان چهار امتیازی شد و همچنان در انتظار نخستین برد فصل ماند؛ نفت و گاز گچساران نیز امتیاز ششم خود را کسب کرد.