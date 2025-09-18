جزییات کشف ۱۸ دستگاه ماینر در ۲ واحد مسکونی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جعفری‌اصل اظهار کرد: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت غیرقانونی استخراج رمزارز در دو واحد مسکونی و پس از بررسی و تأیید صحت موضوع، مأموران به همراه کارشناسان شرکت توزیع برق و نیروی انتظامی به محل اعزام شدند که در بازرسی انجام‌شده، ۱۸ دستگاه ماینر غیرمجاز به همراه تجهیزات مربوطه کشف و ضبط شد.

وی با اشاره به تبعات این اقدام غیرقانونی گفت: استفاده غیرمجاز از دستگاه‌های استخراج رمزارز در این محل موجب افزایش بار شبکه و سوختن دو دستگاه ترانس برق در مجاورت واحدهای مسکونی شده بود که مشکلاتی در تأمین برق منطقه نیز به‌وجود آورد.

دادستان بندر امام خمینی (ره) تصریح کرد: افرادی که با بهره‌برداری غیرقانونی از دستگاه‌های ماینر موجب هدررفت انرژی برق و اخلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند، تحت پیگرد قانونی قرار گرفته و دستگاه قضایی با قاطعیت با آنان برخورد خواهد کرد.