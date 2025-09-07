به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه هفدهمین دوره مسابقات ووشو قهرمانی جهان که با حضور تیم‌هایی از ۸۷ کشور جهان در برزیل جهان دارد، عرفان محرمی ششمین طلای ایران را کسب کرد، شجاع پناهی نقره گرفت و محسن محمد سیفی در یک قدمی کسب ششمین طلای جهانی خود، متوقف شد و به نشان نقره بسنده کرد.

عرفان محرمی در دیدار نهایی وزن ۷۰ کیلوگرم به مصاف «علی‌جان آبلاکاتف» از قزاقستان رفت و با نتیجه ۲ بر صفر به پیروزی رسید و به مدال طلا دست یافت. محرمی برای رسیدن به فینال از سد رقبای اوکراینی و ویتنامی گذشت. این ششمین مدال طلای کاروان مبارزان پارسی در برزیل است.

در مبارزه نهایی وزن ۶۵ کیلوگرم، شجاع پناهی در مصاف «چنگ‌جین وانگ» از چین ۲ بر صفر شکست خورد و به مدال نقره دست یافت. پناهی برای رسیدن به فینال از سد رقبای ازبک، هندی، قزاق و فیلیپینی گذشت.

محسن محمد سیفی سرگروه تیم ملی ووشو که با برتری مقابل رقبای فرانسوی، روسی و برزیلی راهی دیدار نهایی شده بود، در مبارزه برای کسب مدال طلا به مصاف «جن‌شنگ جین» از چین رفت و با نتیجه ۲ بر صفر شکست خورد و به مدال نقره دست یافت.

برای تیم ووشو ایران تا کنون مهدی مرادی، عرفان محرمی، سهیلا و شهربانو منصوریان، صدیقه دریایی و زهرا کیانی شش مدال طلا، شجاع پناهی و محسن محمد سیفی دو مدال نقره، سهیل موسوی و شاهین بنی طالبی هم دو مدال نقره کسب کرده‌اند.