محکومیت پنج مدیر معدن طبس به سه سال حبس

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی شامگاه پنج شنبه در مراسم یادبود جانباختگان حادثه معدن طبس اظهار داشت: این پرونده با رسیدگی فوری و براساس موازین قانونی بررسی و اجساد جانباختگان نیز در کوتاهترین زمان شناسایی و تحویل خانوادهها شد.
وی افزود: حقوق و مزایا و مستمری بازماندگان برقرار شده و علاوه بر آن، سالانه مبلغ هفت میلیون تومان به مدت ۱۰ سال به هر خانواده پرداخت خواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین هزینههای انتقال و تدفین توسط شرکت تأمین و خدمات مشاورهای و روانشناسی برای خانوادهها و کارگران بازمانده در نظر گرفته شده است.
عبداللهی با اشاره به رسیدگی قضائی پرونده گفت: پنج نفر از مدیران شرکت به سه سال حبس محکوم شدند که با توجه به شرایط و همکاریها، مجازات چهار نفر از آنان به مدت پنج سال تعلیق شد.
رئیسکل دادگستری خراسان جنوبی علت وقوع حادثه را تصاعد شدید گاز، انفجار، زهکشی نامناسب و نبود تونل جایگزین عنوان کرد و افزود: برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، سیستم مانیتورینگ از عمق معدن تا سطح در معادن طبس راهاندازی خواهد شد.
وی در پایان از همراهی و تلاش مسئولان استانی و کشوری از جمله استانداران وقت، وزرا و مدیران در مدیریت این بحران قدردانی کرد.
