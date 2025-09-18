  1. استانها
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۲۲:۵۳

محکومیت پنج مدیر معدن طبس به سه سال حبس

بیرجند- رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی از محکومیت پنج نفر از مدیران معدن زغال‌سنگ طبس به سه سال حبس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجعفر عبداللهی شامگاه پنج شنبه در مراسم یادبود جان‌باختگان حادثه معدن طبس اظهار داشت: این پرونده با رسیدگی فوری و براساس موازین قانونی بررسی و اجساد جان‌باختگان نیز در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و تحویل خانواده‌ها شد.

وی افزود: حقوق و مزایا و مستمری بازماندگان برقرار شده و علاوه بر آن، سالانه مبلغ هفت میلیون تومان به مدت ۱۰ سال به هر خانواده پرداخت خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین هزینه‌های انتقال و تدفین توسط شرکت تأمین و خدمات مشاوره‌ای و روان‌شناسی برای خانواده‌ها و کارگران بازمانده در نظر گرفته شده است.

عبداللهی با اشاره به رسیدگی قضائی پرونده گفت: پنج نفر از مدیران شرکت به سه سال حبس محکوم شدند که با توجه به شرایط و همکاری‌ها، مجازات چهار نفر از آنان به مدت پنج سال تعلیق شد.

رئیس‌کل دادگستری خراسان جنوبی علت وقوع حادثه را تصاعد شدید گاز، انفجار، زهکشی نامناسب و نبود تونل جایگزین عنوان کرد و افزود: برای جلوگیری از تکرار چنین حوادثی، سیستم مانیتورینگ از عمق معدن تا سطح در معادن طبس راه‌اندازی خواهد شد.

وی در پایان از همراهی و تلاش مسئولان استانی و کشوری از جمله استانداران وقت، وزرا و مدیران در مدیریت این بحران قدردانی کرد.

