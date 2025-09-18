کاهش دما در روزهای پایانی هفته برای کرمانشاه

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت جوی استان اظهار کرد: پیرو هشدار نارنجی روز گذشته، از فردا جمعه سامانهای ناپایدار تحت تأثیر تشدید میدانهای باد غربی بر جو منطقه حاکم خواهد شد که پیامد آن ایجاد گردوخاک محلی و فراهم شدن شرایط برای نفوذ تودههای غبار به استان است.
وی افزود: پیشبینیها نشان میدهد غبار از عصر فردا تا ظهر روز شنبه در سطح استان گسترده خواهد شد و همانند موارد مشابه، نیمه غربی استان بهویژه شهرستانهای مرزی با غلظت بیشتری از گردوغبار مواجه خواهند شد.
زورآوند ادامه داد: علاوه بر پدیده غبار، انتظار میرود از فردا تا روز دوشنبه هفته آینده دمای هوا در نقاط مختلف استان کرمانشاه به شکل نسبی کاهش پیدا کند و این روند بهویژه در ساعات شب و صبح زود محسوستر خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: بررسیهای ایستگاههای هواشناسی نشان میدهد قصرشیرین و سرپلذهاب با ثبت ۴۲ درجه سانتیگراد گرمترین نقاط استان در شبانهروز گذشته بودهاند، در حالیکه کنگاور با ۹ درجه سانتیگراد خنکترین دمای استان را به خود اختصاص داده است.
وی با تأکید بر لزوم توجه جدی به هشدارهای هواشناسی، از شهروندان استان بهویژه گروههای حساس مانند سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی خواست در زمان اوج گردوغبار تا حد امکان از تردد غیرضروری در فضای باز خودداری کنند. همچنین کشاورزان، رانندگان و ساکنان مناطق مرزی باید تمهیدات لازم را برای مواجهه با کاهش دید افقی و شرایط نامساعد جوی در نظر بگیرند.
زورآوند در پایان یادآور شد: هشدارهای هواشناسی با هدف پیشگیری از خسارات احتمالی و کاهش آسیبها صادر میشود و همکاری مردم و دستگاههای اجرایی در این زمینه میتواند نقش مهمی در مدیریت شرایط جوی پیشرو داشته باشد.
