انفجار در مجتمع مسکونی باغمیشه تبریز یک مصدوم برجای گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا جان فشان نوبری شامگاه پنجشنبه گفت: حوالی ساعت ۱۹:۲۰ دقیقه امشب، وقوع انفجار نسبتاً شدیدی در یکی از مجتمع‌های مسکونی شهرک باغمیشه، مرد جوانی را روانه بیمارستان کرد.

وی گفت: انفجار در یکی از واحدهای مسکونی طبقه نهم این ساختمان ۱۸ طبقه رخ داده بود که منجر به تخریب کامل دو واحد مسکونی و آسیب چهار واحد دیگر در این طبقه شش واحدی شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی تبریز ادامه داد: به هنگام انفجار، مرد جوانی در داخل محل انفجار واحد مسکونی قرار داشت که دچار سوختگی اعضای بدن شده بود که جهت مداوا در اختیار عوامل اورژانس قرار گرفت.

جان فشان افزود: به دنبال ریزش آوار این تخریب به سطح زمین، چهارده دستگاه خودرو پارک شده در محوطه مجتمع مسکونی دچار خسارات شد.

وی اظهار کرد: تیم اعزامی با ایمن سازی محیط به عملیات خاتمه دادند.