ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی در شهرستان عسلویه

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار پنجشنبه شب در نشست شورای آموزش و پرورش شهرستان عسلویه، با تأکید بر جایگاه بنیادین تعلیم و تربیت، آموزش و پرورش را رکن اصلی توسعه همهجانبه شهرستان دانست.
فرماندار عسلویه ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی در شهرستان را ضروری و وظیفهی فراتر از نهاد آموزش و پرورش دانست و افزود: کمک همه مسئولان و نخبگان شهرستان برای ارتقا سطح کمی و کیفی آموزشی و پرورشی شهرستان ضروری است.
پاسالار توجه به تکمیل زیرساختهای آموزشی، حمایت از طرحهای نوآورانه و تقویت فعالیتهای فرهنگی و پرورشی در مدارس را از مهمترین اولویتهای دولت در حوزه آموزش عنوان کرد.
فرماندار عسلویه همچنین همافزایی دستگاههای اجرایی با آموزش و پرورش، تعامل مستمر بین نهادهای مرتبط و مشارکت فعال خانوادهها و جامعه محلی را پشتوانهای ارزشمند برای موفقیت دانشآموزان برشمرد.
فرماندار عسلویه در پایان با توجه به اهمیت شورای آموزش و پرورش بیان کرد: شورای آموزش و پرورش برای اینجانب بواسطه نقش مهم و تأثیرگذاری که در تربیت فرزندان و نسلهای آینده این سرزمین و ایران عزیز دارد بسیار مهم است.
در این نشست اعضای شورا با موضوع پروژه مهر و با هدف آمادگی مدارس برای مهرماه و بازگشایی مدارس، ارتقای کیفیت و کمیت تعلیم و تربیت، پیگیری تکمیل مدارس نیمه تمام و برای توسعه فعالیتهای علمی و مهارتی دانشآموزان برنامهریزی کردند.
