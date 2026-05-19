فرماندار عسلویه: عدالت سلامت در شهرستان محقق می شود

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر پاسالار عصر سه شنبه در نشست تخصصی شورای سلامت شهرستان عسلویه با تأکید بر لزوم تغییر پارادایم از درمان‌ محوری به پیشگیری‌محوری در نظام سلامت، خواستار ارتقای سطح سواد سلامت جامعه از طریق آموزش‌های همگانی و نقش‌آفرینی فعال‌تر خانه‌های بهداشت شد.

فرماندار عسلویه و رئیس شورای سلامت و امنیت غذایی شهرستان، با بیان اینکه افزایش سواد سلامت جامعه از طریق آموزش‌های مستمر، یکی از مؤثرترین راهبردها برای کاهش بار بیماری‌ها و هزینه‌های درمانی است، تصریح کرد: خانه‌های بهداشت باید به کانون‌های پیشگیرانه سلامت در سطح محلات تبدیل شوند.

فرماندار عسلویه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت زیر ساخت‌های بهداشتی و چالش‌های این حوزه، خاطرنشان کرد: در سال گذشته با پیگیری‌های مداوم و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی، توانستیم بسیاری از پروژه‌های متوقف‌ شده در بخش سلامت را دوباره به جریان بیندازیم. این اقدامات گامی مهم در جهت تحقق عدالت سلامت و تضمین دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی درمانی در منطقه است.

پاسالار در ادامه با اشاره به نمونه‌های موفق احیای پروژه‌های سلامت، بر پروژه مرکز پایش سلامت شهر نخل تقی تأکید کرد و افزود: این پروژه که اکنون عملیات عمرانی آن به اتمام رسیده است، برای مرحله تجهیز نهایی و راه‌اندازی، نیازمند بودجه‌ای است که پیگیری‌های جدی برای تأمین این مبلغ در سطح استانی و ملی در جریان است.

وی تأکید کرد : تأمین این منابع، گامی حیاتی در مسیر تکمیل زنجیره خدمات سلامت در شهرستان است.

وی اظهار کرد: شهرستان عسلویه به عنوان قطب انرژی کشور، شایسته است که از خدمات سلامت در تراز استانداردهای ملی بهره‌مند باشد؛ و این مهم جز با عزمی جمعی و پیگیری‌های مستمر میسر نخواهد شد.

فرماندار عسلویه با تأکید بر اینکه سلامت، سرمایه‌ای ملی و زیربنای توسعه پایدار است، خواستار هم‌ افزایی بیشتر میان دستگاه‌های اجرایی، نظام پزشکی و مراکز بهداشتی شد.