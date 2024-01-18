جابر جهان بین در گفت و گو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت هفته آموزش و پرورش و با اشاره به اینکه از هر ظرفیتی باید در جهت توسعه آموزش و پرورش استفاده کرد، اظهار کرد: فلسفه وجودی شورای آموزش و پرورش هماهنگی در جهت تعلیم و تربیت و ارتقای کیفیت آموزشی و پرورشی است.

وی با اشاره بهه اینکه شورای آموزش و پرورش از مهم ترین شوراهای کشور است، گفت: این شورا نقش برجسته ای در توفیق نظام تعلیم و تربیت و پیشرفت و آبادانی کشور دارد.

فرماندار شهرستان پارس آباد افزود: شوراهای آموزش و پرورش از اثرگذارترین و مهم‌ترین ظرفیت‌های قانونی برای پیشبرد اهداف متعالی نظام تعلیم و تربیت می‌باشند که تصویب ضوابط مالی مدارس، برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری در مورد تهیه زمین برای احداث و توسعه‌ی اماکن آموزشی و پرورشی و نظارت مستمر بر فعالیت‌های آموزش و پرورش از مهم‌ترین اهداف تشکیل شوراهای آموزش و پرورش است.

جهان بین بیان کرد: دولت ضمن ارتقا زیر ساختهای آموزشی در تلاش است ارتقا کیفیت آموزش را با تاثیر گذاری دانش آموزان و اولیا و خیرین و ظرفیتهای سایر دستگاهها تسهیل نماید.

وی با اشاره به ساخت ۵ هزار مدرسه در کشور، عنوان کرد: در شهرستان پارس‌آباد نیز این امر در حال انجام است و هم اکنون ۲۸ پروژه در این دولت در حال اجرا و آماده شروع عملیات اجرایی است.