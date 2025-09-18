به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بابایی پنجشنبه ۲۷ شهریورماه به همراه جمعی از مسئولین ستادی و محلی به شهرستان اشکذر سفر کرد.
استاندار یزد در نخستین برنامه این سفر، با حضور در حاشیه شهرک صنعتی نیکو، از جنگلهای دستکاشت منطقه بازدید کرد، هدف از این بازدید، بررسی وضعیت و رفع موانع موجود در اجرای طرحهای جنگلکاری عنوان شد.
در ادامه، استاندار یزد عملیات اجرایی نیروگاه خورشیدی ۱۰ مگاواتی کارخانه مدرن کاغذ را به طور رسمی آغاز کرد و همزمان، طرح توسعه این کارخانه نیز به بهرهبرداری رسید.
این پروژهها در راستای توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و افزایش توان تولید صنعتی استان تعریف شدهاند.
از دیگر برنامههای این سفر، حضور در آئین خشتگذاری مدرسه قرآنی شهرک عمار یاسر اشکذر بود که با همت خیر گرانقدر، آقای بُد، احداث خواهد شد، همچنین آئین خشتگذاری آموزشگاه ۹ کلاسه حضرت زهرا (س) در شهر مجومرد اشکذر با مشارکت کارخانه فیروزه سرام برگزار شد.
استاندار یزد در این آیین با قدردانی از اقدام ارزشمند خیرین و صنایع در حوزه مدرسهسازی اظهار داشت: مشارکت در امور عامالمنفعه اقدامی ماندگار و ارزشمند است و بر اساس آیات نورانی قرآن کریم، هر آنچه در راه خدا انفاق شود، خداوند چندین برابر آن را جایگزین خواهد کرد.
وی همچنین تأکید کرد: حمایت و پشتیبانی کامل از صنعت و تولید و رفع مشکلات صنعتگران و کارآفرینان، از مهمترین تکالیف بخش دولتی به شمار میرود.
در بخش دیگری از سفر، استاندار یزد با حضور در کشتارگاه سپیدمرغ شیرکوه از خطوط تولید و بستهبندی این مجموعه بازدید و در نشستی با مدیران آن درباره مسائل مربوط به زنجیره تأمین پروتئین استان به گفتوگو پرداخت.
همچنین با حضور نماینده ولیفقیه در استان و استاندار یزد، مدرسه پروین اعتصامی در روستای ابراهیمآباد اشکذر افتتاح شد. این آموزشگاه در چارچوب مسئولیت اجتماعی مجموعه «پرشین کاشی» احداث گردیده و در اختیار دانشآموزان منطقه قرار گرفت.
این سفر یکروزه، جلوهای از همافزایی دولت، خیرین و صنایع در راستای توسعه پایدار شهرستان اشکذر و ارتقای خدمات آموزشی، صنعتی و زیستمحیطی استان یزد بود.
