شطرنج ابزاری مؤثر برای پرورش هوش کودکان و نوجوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضایی شامگاه پنجشنبه در مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات شطرنج کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان که به میزبانی کانون پرورش فکری صومعهسرا برگزار شد، اظهار کرد: ورزش شطرنج ابزاری مؤثر برای پرورش فکر و هوش انسان و شکوفا شدن استعدادهای این شهرستان است.
وی افزود: یکی از دستاوردهای ارزشمند این مسابقات، فرصت رقابت و آشنایی کودکان و نوجوانان با اساتید برجسته شطرنج است.
فرماندار صومعهسرا با اشاره به قدمت و شناختهشدگی شطرنج در جهان گفت: مشارکت در ورزشها و بازیهای فکری مانند شطرنج میتواند ارتباطات اجتماعی را تقویت کرده و از رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان جلوگیری کند.
رضایی بر لزوم حمایت همهجانبه از ورزش شطرنج و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد استعدادها تاکید کرد و افزود: برای تحقق این هدف همکاری و تعامل بیشتر بین دستگاههای اجرایی و هیئتهای ورزشی ضروری است.
گفتنی است، در این دوره از مسابقات که با حضور ۵۵ شرکتکننده در دو رده سنی متوسط به پایین و متوسط به بالا برگزار شد در پایان از نفرات برتر با اهدای لوح یادبود و جوایزی تقدیر به عمل آمد.
