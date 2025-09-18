  1. استانها
  2. گیلان
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱:۳۰

فرماندار صومعه سرا:

شطرنج ابزاری مؤثر برای پرورش هوش کودکان و نوجوانان است

شطرنج ابزاری مؤثر برای پرورش هوش کودکان و نوجوانان است

صومعه سرا- فرماندار صومعه‌سرا با بیان اینکه شطرنج رشته‌ای قدیمی و تأثیرگذار در تقویت فکر، هوش و استعدادهای نوجوانان است، گفت: حمایت از این ورزش فکری ضرورت دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضایی شامگاه پنج‌شنبه در مراسم اختتامیه سومین دوره مسابقات شطرنج کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان گیلان که به میزبانی کانون پرورش فکری صومعه‌سرا برگزار شد، اظهار کرد: ورزش شطرنج ابزاری مؤثر برای پرورش فکر و هوش انسان و شکوفا شدن استعدادهای این شهرستان است.

وی افزود: یکی از دستاوردهای ارزشمند این مسابقات، فرصت رقابت و آشنایی کودکان و نوجوانان با اساتید برجسته شطرنج است.

فرماندار صومعه‌سرا با اشاره به قدمت و شناخته‌شدگی شطرنج در جهان گفت: مشارکت در ورزش‌ها و بازی‌های فکری مانند شطرنج می‌تواند ارتباطات اجتماعی را تقویت کرده و از رفتارهای پرخطر در نوجوانان و جوانان جلوگیری کند.

رضایی بر لزوم حمایت همه‌جانبه از ورزش شطرنج و فراهم کردن بستر مناسب برای رشد استعدادها تاکید کرد و افزود: برای تحقق این هدف همکاری و تعامل بیشتر بین دستگاه‌های اجرایی و هیئت‌های ورزشی ضروری است.

گفتنی است، در این دوره از مسابقات که با حضور ۵۵ شرکت‌کننده در دو رده سنی متوسط به پایین و متوسط به بالا برگزار شد در پایان از نفرات برتر با اهدای لوح یادبود و جوایزی تقدیر به عمل آمد.

کد خبر 6594081

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها