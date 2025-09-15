معصومه مجردی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رقابت‌های شطرنج قهرمانی کشور در رده‌های سنی ۸ تا ۱۸ سال به‌صورت همزمان در شهرهای مشهد، قم، قزوین و تبریز برگزار می‌شود.

وی افزود: طبق اعلام برگزارکنندگان، ۶ نفر برتر هر رده سنی به تیم ملی راه خواهند یافت و نفر نخست هر رده نیز به مسابقات آسیایی ۲۰۲۵ اعزام خواهد شد.

رئیس هیئت شطرنج خراسان شمالی ترکیب تیم دختران اعزامی استان را نیز اعلام کرد و گفت: در رده سنی ۸ سال آناهید حسینی‌معصوم و لیانا گلستانی، در رده سنی ۱۰ سال مها شاکری و محیا نامانلویی و در رده سنی ۱۲ سال ترنم محمدیان و فاطمه وطن‌پرست حضور دارند، همچنین سوگند باقرزاده در رده سنی ۱۴ سال، نرگس رضایی در رده سنی ۱۶ سال و نرگس باقرزاده در رده سنی ۱۸ سال برای استان به میدان می‌روند.

وی ادامه داد: دختران شطرنج‌باز استان در شهر مشهد با حریفان خود رقابت می‌کنند.

مجردی همچنین ترکیب تیم پسران خراسان شمالی را تشریح کرد و گفت: پرهام خانی و آرین احمدی در رده سنی ۱۰ سال در شهر قزوین، محمد شکفته در رده سنی ۱۲ سال در شهر قم و عرفان احمدی در رده سنی ۱۸ سال در همین شهر به مصاف رقبا می‌روند.

رئیس هیئت شطرنج خراسان شمالی ابراز امیدواری کرد نمایندگان استان بتوانند در این رقابت‌ها عملکرد موفقی داشته و سهمیه حضور در تیم ملی و مسابقات آسیایی ۲۰۲۵ را کسب کنند. کنند.