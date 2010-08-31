به گزارش خبرنگار مهر در یاسوج، قوام نوذری صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: برای راه اندازی این فرمانداری ها بسترهای لازم از قبیل فضای فیزیکی و سایر موارد باید فراهم شود که هم اکنون در حال پیگیری این مسئله هستیم.

وی افزود: در تقسیمات کشوری علاوه بر شهرستان شدن این دو بخش به دنبال برخی تقسیمات دیگر نیز هستیم که بعد از کارهای کارشناسی اعلام می شود.

همایش سرمایه گذاری در کهگیلویه و بویراحمد برگزار می شود

وی همچنین از برگزاری همایش بین المللی سرمایه گذاری در استان خبر داد و اظهار داشت: این همایش بین المللی تا قبل از پایان مهرماه در استان برگزار می شود.

نوذری بیان داشت: 95 طرح تخصصی در این ارتباط به سازمان سرمایه گذاری کشور با هدف دعوت از سرمایه گذاران خارجی ارائه شده که تاکنون 73 طرح از آنها بطور رسمی مورد پذیرش این سازمان قرار گرفته است.

وی محورهای مورد نظر در خصوص توسعه کهگیلویه و بویراحمد را در بخشهای آب، راهها، صنعت و معدن، گردشگری و کشاورزی عنوان کرد و گفت: در زمینه آب هم اکنون22 پروژه سد سازی کوتاه، متوسط و بلند در دست مطالعه و بررسی است که در سال جاری سه طرح از این طرح ها به بهره برداری می رسد.

نوذری افزود: در خصوص راهها نیز هم اکنون راه آهن کهگیلویه و بویراحمد در بودجه سال 89 قرار دارد و مطالعات اولیه نیز انجام گرفته است.