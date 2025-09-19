به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف، نماینده دائمی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه‌ای صادر کرد و حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران در ماه ژوئن را محکوم نمود.

وی این حملات را «تجاوزی هدفمند و بی‌دلیل» توصیف کرد که «ضربه‌ای کوبنده» به کل نظام منع اشاعه و همچنین نظام پادمانی آژانس اتمی و توانایی کلی این سازمان برای اجرای وظایف قانونی‌اش وارد کرد.

نماینده روسیه در بخش دیگری از این بیانیه به شدت از اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز موضعی علیه حملات آمریکا و اسرائیل نگرفته انتقاد کرد.

در این بیانیه آمده است: در حالی که تقریباً سه ماه از این حملات می‌گذرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز نتوانسته با لحنی صریح و شفاف و مهم‌تر از همه به صورت جمعی علیه اقدامات بی‌ملاحظه آمریکا و اسرائیل موضع‌گیری کند.