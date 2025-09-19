  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۶:۳۲

روسیه: حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران ضربه به نظام منع اشاعه بود

روسیه: حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران ضربه به نظام منع اشاعه بود

نماینده دائمی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در بیانیه‌ای اعلام کرد که حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران ضربه‌ای کوبنده به نظام منع اشاعه وارد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، میخائیل اولیانوف، نماینده دائمی روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین در کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بیانیه‌ای صادر کرد و حملات اسرائیل و ایالات متحده به تأسیسات هسته‌ای ایران در ماه ژوئن را محکوم نمود.

وی این حملات را «تجاوزی هدفمند و بی‌دلیل» توصیف کرد که «ضربه‌ای کوبنده» به کل نظام منع اشاعه و همچنین نظام پادمانی آژانس اتمی و توانایی کلی این سازمان برای اجرای وظایف قانونی‌اش وارد کرد.

نماینده روسیه در بخش دیگری از این بیانیه به شدت از اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز موضعی علیه حملات آمریکا و اسرائیل نگرفته انتقاد کرد.

در این بیانیه آمده است: در حالی که تقریباً سه ماه از این حملات می‌گذرد آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هنوز نتوانسته با لحنی صریح و شفاف و مهم‌تر از همه به صورت جمعی علیه اقدامات بی‌ملاحظه آمریکا و اسرائیل موضع‌گیری کند.

کد خبر 6594097

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها