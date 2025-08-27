مردم حامی اصلی انقلاب در برابر تهدیدات دشمن هستند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حمید رسولی پیش از ظهرچهارشنبه در راستای رزمایش سراسری پایگاه‌های بسیج، با اشاره به جنگ ۱۲ روزه اخیر و پاسخ به تهدیدات و چالش‌های کنونی کشور اظهار کرد: عنایت خدا و امام زمان در این جنگ به وضوح مشاهده شد و ما باید وحدت خود را حفظ کنیم، هرگاه انقلاب منافع آمریکا را قطع کرد، آنها به دنبال توطئه و فتنه در کشور افتادند و تلاش می‌کنند شرایط را به دوران قبل از انقلاب بازگردانند.

فرمانده سپاه زرندیه با تأکید بر اینکه مردم در ۴۶ سال گذشته مهم‌ترین حامی نظام و انقلاب بوده‌اند، گفت: بسیاری از مسئولان و بزرگان در طی این سال‌ها از ریل انقلاب خارج شده‌اند، اما مردم همواره پای انقلاب ایستاده‌اند.

سرهنگ رسولی، روحیه فداکاری، ایثار و مقاومت را تنها راه پیروزی و تداوم انقلاب عنوان کرد و افزود: این روزها اتحاد و وحدت بی‌سابقه‌ای را شاهد هستیم، مردم در سختی‌ها نشان دادند که بیشتر کنار یکدیگر هستند و در این ۱۲ روز دفاع، این حقیقت نمود پیدا کرد.

وی با اشاره به اهداف دشمن در این جنگ گفت: براندازی نظام، تسلیم ایران و تغییر رفتار کشور در مذاکرات، مهم‌ترین اهداف دشمنان بوده است.

فرمانده سپاه زرندیه همچنین با تأکید بر بیانات رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت تولید برق هسته‌ای و ناترازی برق در روزهای اخیر افزود: دشمن به دنبال تحریک بدنه ناراضی جامعه برای ایجاد آشوب و اغتشاش است.