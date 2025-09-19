به گزارش خبرگزاری مهر منصور فخاران معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با بیان اینکه تحول راهداری با رویکرد فناورانه و عبور از فعالیت‌های واکنشی به سمت اقدامات پیشگیرانه آغاز شده است، گفت: حوزه راهداری در حال عبور از رویکرد سنتی و واکنشی به سمت اقدامات پیشگیرانه و فناورانه مبتنی بر داده‌ها و توسعه سامانه‌های هوشمند است.

فخاران با اشاره به ضرورت حکمرانی داده‌ها در قانون هفتم توسعه کشور اظهار کرد: در این قانون بر ساماندهی، مدیریت و بهره‌برداری از اطلاعات سازمانی تأکید شده است.

وی بیان کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای داده‌های ارزشمند بسیاری در اختیار دارد که با ساماندهی و مدیریت آن‌ها امکان بهره‌برداری مؤثرتر برای این سازمان و سایر نهادها فراهم می‌شود.

معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی از طراحی معماری حکمرانی داده در سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خبر و ادامه داد: با استفاده از ظرفیت داده‌ها می‌توان اقدامات مؤثری را در حوزه مدیریت و نگهداری راه‌ها بهره برد.

فخاران تصریح کرد: سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای در راستای اجرای رویکرد پیشگیرانه و فناورانه، علاوه بر استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های برتر کشور و همکاری‌های مشترک با پژوهشکده هواشناسی، با بهره‌گیری از سکوی شبیه‌ساز رانندگی در حال ارائه آموزش‌های به‌روز به رانندگان است.

وی تصریح کرد: همچنین نخستین رصدخانه مدیریت زیرساخت‌های کشور با پیشرفت ۷۰ درصدی در حال اجرا بوده و پس از راه‌اندازی، امکان ارائه تحلیل درست از همه پروژه‌های عمرانی و راهداری کشور را فراهم می‌کند.

معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی به اقدامات صورت گرفته در حوزه هوش مصنوعی اشاره و ادامه داد: در این راستا تفاهم‌نامه‌ای با دانشگاه امیرکبیر در قالب ۱۰ برنامه سازمانی منعقد شده و در حوزه تخصصی راهداری نیز پروژه‌های متعددی در حال اجرا است که از جمله آن‌ها می‌توان به سامانه برداشت اطلاعات روسازی راه‌ها اشاره کرد.

فخاران همچنین بر ضرورت شناسایی نقاط فاقد پوشش تلفن همراه محورهای مواصلاتی برای پوشش‌دهی در شرایط اضطراری تأکید و عنوان کرد: همچنین با تقویت دوربین‌های نظارتی امکان خدمات‌رسانی مناسب‌تر فراهم می‌شود.

وی با اشاره به تدوین شیوه‌نامه راهداری زمستانی در حوزه اطلاع‌رسانی، افزود: مستندسازی پروژه‌های دارای اثرگذاری مردمی، شناسایی سوژه‌های خاص و روایتگری درباره آن‌ها و استفاده از ظرفیت رسانه‌های محلی از موارد مورد تأکید در حوزه روابط عمومی و اطلاع‌رسانی است که باید مورد توجه ادارات کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای قرار گیرد.