سالانه ۶۰۰ میلیون تن کالا در جاده های کشور جابجا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین دغاغله بعد از ظهر سه شنبه در حاشیه سفر به استان سمنان برای معارفه مدیرکل جدید راهداری این استان در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در کشورمان سالانه ۶۰۰ میلیون تن کالا توسط خطوط حمل و نقل جاده‌ای و خودرویی منتقل می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال همچنین ۱۴۳ میلیون مسافر با ناوگان عمومی جاده‌ای منتقل می‌شوند، افزود: بیشترین میزان بار و مسافر همچنان در کشورمان از طریق حمل و نقل جاده‌ای انتقال پیدا می‌کند.

عضو هیئت مدیره سازمان راهداری کشور با بیان اینکه تکمیل طرح‌های نیمه تمام راهداری در سراسر کشور، در زمره اولویت‌های وزارت راه است، گفت: تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام با پیشرفت فیزیکی بین ۶۰ الی ۷۰ درصد در اولویت قرار دارد.

دغاغه با بیان اینکه هوشمندسازی مدیریت حمل و نقل یکی از الزامات راهداری در کشورمان است که امیدواریم بتوانیم در این زمینه اقدام جدی صورت دهیم، گفت: این موضوع به صورت جدی دنبال می‌شود اما اجرای آن نیازمند اعتبارات است.

وی افزود: یکی از نیازهای امروز ما در کشور این است که بخش خصوصی در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای ورود کند تا بتوانیم در کنار بخش دولتی یک تشکل صنفی و شکل یافته‌ای داشته باشیم.