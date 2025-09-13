به گزارش خبرگزاری مهر، منصور فخاران معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری و حملونقل جادهای با تاکید بر اینکه در شرایط کنونی، دادهها سرمایهای راهبردی برای تصمیمگیری، سیاستگذاری و ارتقای بهرهوری به شمار میروند، اظهار کرد: سازمان راهداری و حملونقل جادهای بهعنوان نهادی کلیدی در زیرساختهای ملی، بیش از هر زمان دیگری نیازمند حکمرانی هوشمندانه مبتنی بر دادهها است.
وی با بیان اینکه حکمرانی داده به معنای ایجاد ساختاری منسجم برای جمعآوری، مدیریت، تحلیل و بهرهبرداری از دادهها است، گفت: تحقق این مهم در گرو حفظ امنیت، کیفیت، دسترسی و ارزشآفرینی دادهها است.
معاون سازمان راهداری، اطلاعات تردد، وضعیت راهها، ایمنی، حملونقل کالا و مسافر، شرایط جوی و زیستمحیطی را از دادههای حوزه راهداری برشمرد که بهرهگیری از آنها شرایط را برای تصمیمگیری مبتنی بر تحلیلهای دقیق، افزایش ایمنی جادهها با تحلیل اطلاعات تصادفات و نقاط پرحادثه، بهینهسازی نگهداری راهها با پیشبینی خرابیها و تخصیص منابع، ارتقای شفافیت و پاسخگویی در عملکرد و تسهیل همکاری بینسازمانی با استانداردسازی دادهها فراهم میکند.
فخاران با اشاره به برخی از چالشها در مسیر تحقق حکمرانی دادهها، افزود: نبود زیرساختهای یکپارچه برای ذخیرهسازی و پردازش دادهها، ضعف در فرهنگ دادهمحور در برخی بخشهای اجرایی، مسائل مربوط به حریم خصوصی و امنیت اطلاعات و نیاز به تدوین سیاستها و استانداردهای ملی در حوزه داده از مهمترین مسائل در این زمینه به شمار میروند.
وی حرکت به سمت ایجاد «معماری داده» را راهکار عبور از این چالشها دانست و تاکید کرد: این مهم به معنای طراحی ساختارهای فنی، حقوقی و مدیریتی است که امکان تعامل مؤثر بین دادهها، سامانهها و کاربران را فراهم میکند.
معاون توسعه فناوری و هوشمندسازی سازمان راهداری تصریحکرد: در این راستا، تدوین سند راهبردی حکمرانی داده در سازمان راهداری و حملونقل جادهای، آموزش و توانمندسازی نیروی انسانی در حوزه دادهکاوی و تحلیل، توسعه سامانههای هوشمند برای جمعآوری و تحلیل دادهها و استفاده از ظرفیت همکاری نهادهای پژوهشی و بخش خصوصی منجر به پیادهسازی حکمرانی داده خواهد شد.
فخاران با تأکید بر اینکه حملونقل جادهای آیندهای دادهمحور خواهد داشت، گفت: سازمان راهداری و حمل و نقل جادهای با نهادینهسازی حکمرانی داده بهعنوان یک فرهنگ سازمانی میتواند در مسیر تحول دیجیتال حرکت کند.
