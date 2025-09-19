«خیابان فرهنگ» بازخوانی حقوق شهروندی با محور تعالیم دینی است

امیرعباس خاقانی تهیهکننده برنامه «خیابان فرهنگ»، درباره رویکرد این برنامه رادیویی به خبرنگار مهر بیان کرد: این برنامه با محور حقوق شهروندی تولید می شود، جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازخوانی حقوق شهروندی است اما این بازخوانی تنها زمانی به عمق میرسد که بر پایه تعالیم الهی و اخلاقی صورت گیرد.
وی اضافه کرد: ما در این برنامه تلاش کردهایم با الهام از کتاب گرانسنگ «مفاتیحالحیاة» اثر آیتالله عبدالله جوادی آملی، بُعدی تازه از این موضوع را برای مخاطبان آشکار کنیم. «خیابان فرهنگ» در حقیقت یک پیادهروی فکری در مسیر آموزههای وحیانی است.
وی با اشاره به ریشه قوانین مدنی توضیح داد: وقتی درباره حقوق شهروندی سخن میگوییم، غالباً ذهن به سمت قوانین عرفی و مدنی میرود اما در این برنامه نشان میدهیم که این حقوق، ریشه در آموزههای دینی دارند و تنها در سایه رعایت آنهاست که میتوان به آرامش فردی و استواری اجتماعی دست یافت.
خاقانی یادآور شد: برنامه «خیابان فرهنگ» به صورت کاربردی به زندگی روزمره مردم پیوند میخورد. اگر حقوق شهروندی تنها در سطح مباحث حقوقی و نظری باقی بماند، تأثیر چندانی بر جامعه نخواهد داشت اما زمانی که این حقوق از منظر وحیانی تبیین شود، به اصولی اخلاقی و رفتاری تبدیل میشود که هر فرد در زندگی روزمره خود میتواند به کار بندد. این نگاه نو در بخشهای مختلف برنامه نمایان است. در هر قسمت، یکی از ابعاد حقوق شهروندی مورد توجه قرار میگیرد؛ از احترام به حقوق همسایه گرفته تا رعایت حقوق محیط زیست، از مسئولیتهای متقابل حاکمیت و مردم تا نقش اخلاق فردی در پایداری جامعه. این موضوعات به زبان ساده و در قالب گفتگوها و روایتهای جذاب برای شنوندگان ارائه میشود.
وی با اشاره به مجری برنامه گفت: گویندگی این برنامه را محبوبه شیرعلی بر عهده دارد که با صدایی گرم و بیانی روان، مفاهیم سنگین را به بیانی دلنشین تبدیل میکند. شیرعلی توانسته با لحن صمیمی و انتقال درست مفاهیم، ارتباطی نزدیک با مخاطب برقرار کند و این، یکی از دلایل استقبال شنوندگان از برنامه است.
خاقانی ادامه داد: پخش «خیابان فرهنگ» در روزهای زوج هفته ساعت ۸:۳۰ صبح از رادیو معارف فرصتی است تا شنوندگان در آغاز روز خود با اندیشهای تازه همراه شوند. هدف ما این است که مردم تنها شنونده نباشند، بلکه در عمل نیز این آموزهها را به کار بگیرند و به شهروندانی مسئول و متعهد تبدیل شوند.
وی در پایان گفت: در نهایت، میتوان «خیابان فرهنگ» را تلاشی دانست برای ساختن جامعهای متعالی که در آن، حقوق و وظایف شهروندی نهتنها بر اساس قراردادهای اجتماعی، بلکه بر مبنای ارزشهای الهی و اخلاقی تعریف و اجرا شود. همین ویژگی است که این برنامه را از دیگر تولیدات مشابه متمایز کرده و به الگویی برای بازخوانی سبک زندگی اسلامی ایرانی تبدیل ساخته است.
