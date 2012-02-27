به گزارش خبرنگار مهر، خانه فرهنگ مهرآوربا هدف ارتقاء فرهنگ رعایت الگوی مصرف با همکاری کانون جهاندیدگان در تاریخ 14اسفندماه اقدام به برگزاری مسابقه‌ای با عنوان زنگ نقاشی نسل تجربه می‌کند.

این برنامه با حضور اعضای کانون جهاندیدگان که مشتمل بر شهروندان بالای 55سال هستند با موضوع شهروندی برگزار می‌شود. در این مسابقه شرکت‌کنندگان می‌بایست آثار خود را در زمینه‌های شهروندی ارائه کرده، سپس آثار عرضه شده با حضور تیم داوری شامل سید کمال موسوی، سمیه پرشکی و خانم شکری مورد کارشناسی قرار گرفته و ضمن داوری از دیدگاه روانشناسی مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

علاقه ‌مندان جهت حضور در این کارگاه می‌توانند در تاریخ اعلام شده از ساعت 14تا 18به خانه فرهنگ مهرآور واقع در چهارراه خاقانی، خیابان بلال حبشی، خیابان باباطاهر مراجعه کنند.