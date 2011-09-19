به گزارش خبرنگار مهر، حیدرعلی احمدی پیش از ظهر دوشنبه در جلسه کارگروه حجاب و عفاف ستاد صیانت ازحریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی این شهرستان، گفت: در انجام اقدامات فرهنگی باید از نگاه سطی، تحمیل ذائقه های فردی و موازی کاری پرهیز کرد و تنها براساس آموزه های دینی، اخلاقی و علمی به ترویج حجاب و عفاف درجامعه پرداخت.

وی اضافه کرد: برای نهادینه کردن فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه و نیز در خانواده ها، باید از ظرفیت های اجتماعی بویژه تشکل های مردم نهاد (NGO ها) و نیز برنامه های مفید آموزشی بیشتر استفاده شود.

احمدی همچنین با اشاره به دستورالعمل ابلاغی کارگروه حجاب و عفاف ستاد صیانت ازحریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی، گفت: اولویت نخست این کارگروه بهبود بخشیدن وضعیت حجاب و عفاف در ادارات و نهادها و سپس سطوح مختلف جامعه است.

وی همچنین از تشکیل 5 کمیته آموزش، فرهنگی و تبلیغات، اقتصادی، عملیاتی و ادارات و نهادها ویژه کارگروه حجاب و عفاف خبر داد و افزود: این کمیته ها باید بصورت ماهانه جلسات تخصصی برگزار و برنامه ها و راهکارهای پیشنهای خود را برای اجرایی شدن به دبیرخانه ستاد صبانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی این شهرستان اعلام کنند.



در این جلسه که برخی اعضای کارگروه حجاب و عفاف نیز به بیان نقطه نظرات خود پرداختند، مقرر شد، دو تیم بازرسی آقایان و خانم ها برای بازدید از ادارات و نهادها درخصوص بررسی وضعیت حجاب و عفاف دراین مکان ها و نیز تیم های 2 یا 3 نفره مروجین حجاب و عفاف در مدارس و دانشگاهها، تشکیل شود.