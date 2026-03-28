به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح شنبه در بازدید میدانی از مناطق سیل‌زده شهرستان دشتی اظهار کرد: سیلاب شب گذشته خسارات قابل توجهی به بخشی از راه‌های ارتباطی وارد کرده است.

وی با بیان اینکه مسیرهای اصلی شهرستان در همان ساعات اولیه بامداد بازگشایی شد افزود: عملیات پاکسازی گل‌ولای و رسوبات ناشی از بارندگی‌ها در حال انجام است و نیروهای راهداری در چندین نقطه مشغول فعالیت هستند.

مقاتلی ادامه داد: در حال حاضر محورهای درازی_چاوشی و همچنین راه دسترسی به روستاهای کردلان و بن‌بید مسدود است و تلاش‌ها برای بازگشایی این مسیرها با جدیت ادامه دارد.

فرماندار دشتی گفت: اکیپ‌های راهداری در نقاط آسیب‌دیده حضور مستمر دارند و ضمن ایمن‌سازی مسیرها، در حال برطرف کردن مشکلات ایجادشده در اثر سیلاب هستند.