۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۱۴

سیلاب برخی راه‌های روستایی دشتی را مسدود کرد؛ بازگشایی مسیرهای اصلی

سیلاب برخی راه‌های روستایی دشتی را مسدود کرد؛ بازگشایی مسیرهای اصلی

بوشهر- فرماندار دشتی با اشاره به خسارات گسترده سیلاب شب گذشته گفت: مسیرهای اصلی شهرستان بلافاصله بازگشایی شد اما چند محور روستایی همچنان مسدود است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح شنبه در بازدید میدانی از مناطق سیل‌زده شهرستان دشتی اظهار کرد: سیلاب شب گذشته خسارات قابل توجهی به بخشی از راه‌های ارتباطی وارد کرده است.

وی با بیان اینکه مسیرهای اصلی شهرستان در همان ساعات اولیه بامداد بازگشایی شد افزود: عملیات پاکسازی گل‌ولای و رسوبات ناشی از بارندگی‌ها در حال انجام است و نیروهای راهداری در چندین نقطه مشغول فعالیت هستند.

مقاتلی ادامه داد: در حال حاضر محورهای درازی_چاوشی و همچنین راه دسترسی به روستاهای کردلان و بن‌بید مسدود است و تلاش‌ها برای بازگشایی این مسیرها با جدیت ادامه دارد.

فرماندار دشتی گفت: اکیپ‌های راهداری در نقاط آسیب‌دیده حضور مستمر دارند و ضمن ایمن‌سازی مسیرها، در حال برطرف کردن مشکلات ایجادشده در اثر سیلاب هستند.

کد مطلب 6785365

