به گزارش خبرنگار مهر، رضا مقاتلی صبح شنبه در بازدید میدانی از مناطق سیلزده شهرستان دشتی اظهار کرد: سیلاب شب گذشته خسارات قابل توجهی به بخشی از راههای ارتباطی وارد کرده است.
وی با بیان اینکه مسیرهای اصلی شهرستان در همان ساعات اولیه بامداد بازگشایی شد افزود: عملیات پاکسازی گلولای و رسوبات ناشی از بارندگیها در حال انجام است و نیروهای راهداری در چندین نقطه مشغول فعالیت هستند.
مقاتلی ادامه داد: در حال حاضر محورهای درازی_چاوشی و همچنین راه دسترسی به روستاهای کردلان و بنبید مسدود است و تلاشها برای بازگشایی این مسیرها با جدیت ادامه دارد.
فرماندار دشتی گفت: اکیپهای راهداری در نقاط آسیبدیده حضور مستمر دارند و ضمن ایمنسازی مسیرها، در حال برطرف کردن مشکلات ایجادشده در اثر سیلاب هستند.
