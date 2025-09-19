به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری بوشهر صبح جمعه در حاشیه این مسابقات ضمن تقدیر از دست‌اندرکاران و برگزارکنندگان این رویداد ورزشی، پدل‌برد را ورزشی پرهیجان و جذاب توصیف کرد.

زهرا اکبری اظهار کرد: این ورزش نه‌تنها سلامت جسم و روح را تقویت می‌کند، بلکه فرصتی برای همبستگی و نشاط اجتماعی است. از همه شما دعوت می‌کنم این ورزش را به دیگران معرفی کنید تا در آینده شاهد حضور شرکت‌کنندگان بیشتری در این رقابت‌ها باشیم.

وی با اشاره به نگاه ویژه دولت به توسعه ورزش در تمامی زمینه‌ها، تأکید کرد: دولت با جدیت به دنبال گسترش ورزش، به‌ویژه ورزش‌های آبی است. با بهبود شرایط آب‌وهوایی، انتظار داریم شاهد رونق هرچه بیشتر این رشته‌ها باشیم.

در مراسم اختتامیه، لوح و تندیس قهرمانی به نفرات برتر اهدا شد و این رویداد با استقبال گرم حاضرین به پایان رسید. این مراسم بار دیگر نشان‌دهنده تعهد مسئولین به حمایت از ورزش و ترویج سبک زندگی سالم در جامعه بود.