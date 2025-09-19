به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمد بارانی در خطبههای نماز جمعه این هفته خود با اشاره به اصول و مبانی اسلامی و قرآنی، سخنانی را در خصوص وضعیت امروز امت اسلام و وظایف مسلمانان بیان کرد.
وی به تاکید قرآن و سنت پیامبر اسلام اشاره کرد و گفت: هر کسی که دست بیعت با پیامبر اسلام (ص) داده است، باید خود را در مسیر اصول قرآنی و اسلامی قرار دهد.
حجتالاسلام بارانی بیان کرد: در حال حاضر، متأسفانه امت اسلامی از این مرام قرآنی فاصله گرفته است و به همین دلیل شاهد درماندگی و بیچارگی مسلمانان در سراسر جهان هستیم.
وی تصریح کرد: ما از این اصول فاصله گرفتیم و امروز به جای عزت و اقتدار، درگیر مشکلات و بحرانهای مختلف شدهایم. اگر به این اصول برگردیم، همانطور که شهدای عزیز دفاع مقدس و مجاهدان نیروهای مسلح نشان دادند، میتوانیم به اقتدار و پیشرفت برسیم.
وی افزود: یاد و نام شهدای عزیز دفاع مقدس باید همواره در دلهای ما زنده باشد. این عزیزان جان خود را فدای انقلاب و کشور کردند. همچنین فرزندان مجاهد ملت ایران در نیروهای مسلح که همچنان در عرصه دفاع از کشور حضور دارند، قابل ستایش هستند. ما دعاگوی پیروزیهای آنها هستیم و همواره از تلاشهایشان قدردانی میکنیم.
گرامیداشت یاد شهدای دفاع مقدس و تجلیل از مجاهدان نیروهای مسلح
امام جمعه رودان همچنین با اشاره به اهمیت گرامیداشت یاد شهدای جنگ تحمیلی، تصریح کرد: این شهدا نماد مقاومت و فداکاری هستند و وظیفه ماست که هر ساله یاد آنها را زنده نگه داریم و قدردان جانفشانیهای آنان باشیم.
وی تاکید کرد: باید از این ایام استفاده کنیم تا همگان قدردان تلاشهای شهدای دفاع مقدس و مجاهدان انقلاب اسلامی باشند.
تشکر از فرهنگیان و مدیران آموزش و پرورش
حجتالاسلام بارانی در ادامه سخنان خود، از تلاشهای فرهنگیان در آستانه بازگشایی مدارس تقدیر کرد و گفت: با توجه به پروژه مهر و آمادهسازی مدارس، از همه کسانی که در این زمینه تلاش کردهاند، تشکر میکنم. همچنین از مدیران آموزش و پرورش و همکاران آنان که برای آغاز سال تحصیلی جدید در منطقه اقدامات لازم را انجام دادهاند، قدردانی میکنم.
وی افزود: امیدوارم که سال تحصیلی جدید به سالی پر از موفقیت و پیشرفت علمی و معنوی برای دانشآموزان ما تبدیل شود. آموزش و پرورش باید همزمان با رشد علمی، به تربیت انسانهای ارزشمند و با اخلاق بپردازد و در این زمینه باید تلاش بیشتری صورت گیرد.
اهمیت امیدآفرینی و توازن در روایت رسانهها
امام جمعه رودان در بخش دیگری از سخنان خود، به اهمیت ایجاد امید در جامعه و مسئولیت رسانهها و فعالان فضای مجازی در این زمینه پرداخت.
وی با اشاره به فرمایشات رهبری، گفت: رهبری عزیز فرمودند که امیدآفرینی باید در اولویت قرار گیرد. رسانهها و فعالان رسانهای باید در کنار بیان مشکلات، نقاط قوت و دستاوردهای کشور را هم بیان کنند. باید توازن وجود داشته باشد و مردم در کنار شنیدن مشکلات، از موفقیتها و پیشرفتها نیز مطلع شوند.
حجتالاسلام بارانی افزود: امروز در کشور ما، به رغم مشکلات مختلف، دستاوردهای بزرگی نیز در حوزههای مختلف علمی و ورزشی به دست آمده است. شما شاهد قهرمانیهای تیمهای ملی در مسابقات والیبال، کشتی و دیگر رشتههای ورزشی هستید. همچنین در عرصههای علمی نیز، دانشآموزان و جوانان ایرانی در المپیادهای جهانی و مسابقات علمی درخشیدهاند. اینها نمونههای واضحی از پیشرفت و موفقیتهای ملت ایران هستند.
دستاوردهای علمی و ورزشی جوانان ایرانی منبع امید و افتخار ملی
وی در این راستا با اشاره به دستاوردهای ورزشی کشور، تصریح کرد: همانطور که قهرمانیهای ملیپوشان در رشتههای مختلف ورزشی مانند والیبال، کشتی و دیگر مسابقات ورزشی نشانهای از قدرت و استعداد جوانان ایرانی است، باید توجه کنیم که این موفقیتها نشاندهنده عزم و اراده ملت ایران در عرصههای مختلف است.
بارانی همچنین به قهرمانیهای جوانان ایرانی در المپیادهای علمی اشاره کرد و گفت: دانشآموزان ما در المپیادهای علمی مانند المپیاد شیمی و نجوم موفقیتهای بزرگی کسب کردهاند. اینها دستاوردهایی هستند که باید برای آنها جشن گرفت و به آنها افتخار کرد. این موفقیتها نشاندهنده پویایی و تلاش ملت ایران برای رسیدن به قلههای علم و پیشرفت است.
حجتالاسلام بارانی بر اهمیت حفظ امید در دلهای مردم تاکید کرد و گفت: ملتی که امید داشته باشد، پویا و فعال است. اگر امید از جامعه رخت بربندد، آن جامعه به رکود و ایستایی میرسد. باید امید را در دل مردم زنده نگه داریم تا ملت ایران همواره در مسیر پیشرفت و آرمانهای بلند خود حرکت کند.
وی در ادامه افزود: مردم باید بدانند که مشکلات وجود دارند، اما این مشکلات نمیتوانند مانع پیشرفت و موفقیت ملت ایران شوند. ما باید به نقاط قوت و برجستگیهای خود ایمان داشته باشیم و به امیدهای بزرگتری دست یابیم.
