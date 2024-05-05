کنگره شهدای مرکزی به یک جریان عظیم فرهنگی در کشور تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محسن کریمی در آئین اختتامیه گردهمایی همسنگران نیروی انسانی لشکر ۱۷ علی ابن ابیطالب در اراک اظهار کرد: ایمان، توکل برخدا و امید، موتور محرکه پیشرفت کشور در طول انقلاب اسلامی است و رزمندگان اسلام در طول ۴۵ سال گذشته با این مؤلفه‌ها توانستند بزرگترین افتخارات و سربلندی را برای کشور رقم بزنند که نمونه آن در دوران پرافتخار دفاع مقدس و جبهه مقاومت موج می‌زند.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی با بیان اینکه پیشکسوتان ایثار و شهادت گنجینه‌های عظیم معرفت، ایمان و امید هستند، گفت: در شرایطی که امروز نظام اسلامی نزدیک قله‌های بلند سربلندی است باید تجربیات، روحیات و فرهنگ‌های ارزشی به نسل جدید منتقل شود و خودباوری و ما می‌توانیم را برای جوانان نهادینه سازند.

وی افزود: در همه مقاطع هشت سال دفاع مقدس ملت ایران ایمان، امید، اخلاق، معنویت و جوانمردی موج می‌زند و این مقطع نورانی مظهر مقاومت، پایداری، تدبیر و حکمت است و به طور حتم راهبردهای دفاع مقدس برای رفع مشکلات کشور کارآمد است.

استان مرکزی نقش مهم و اثرگذاری در طول تاریخ انقلاب اسلامی دارد

سردار کریمی با اشاره به نقش استان مرکزی در انقلاب اسلامی گفت: استان مرکزی نقش مهم و اثرگذاری در طول تاریخ انقلاب اسلامی و به ویژه دفاع مقدس داشته که تعابیر بسیار دقیقی از نقش استان در کلام مقام معظم رهبری داریم که نشان از پیشتازی مردم سرزمین دیارآفتاب در تاریخ انقلاب است.

وی افزود: در راستای تبیین نقش استان مرکزی در انقلاب اسلامی طی یک دهه اخیر اقدامات قابل توجهی انجام شده که یکی از آنها رویداد ملی کنگره شهدای استان است که برکات بسیار زیادی داشت و امروز به یک جریان عظیم فرهنگی، مردمی و ملی در حوزه ایثار و شهادت تبدیل شده است.

فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی گفت: کنگره شهدای استان مرکزی علاوه بر مزین بودن به نام زیبای امام خمینی (ره) از جهات مختلف توانست در سال ۹۸ برترین رتبه را در کشور کسب کند و بسیاری از فعالیت‌ها برای سایر استان‌ها تبدیل به یک الگو شود.

سردار کریمی ادامه داد: اجلاسیه اصلی فعالیت‌ها همچنان با رویکرد تحقق بیانات مقام معظم رهبری با قوت ادامه پیدا کرد و در بخش‌های مختلف محرومیت زدایی، اجتماعی، خدماتی، فرهنگی، علمی و پژوهشی، هنری و تبلیغاتی، زیرساختی و عمرانی و حمایتی اقدامات بسیاری انجام شده که همچنان تداوم دارد.

ساخت ۱۸۰۰ واحد مسکن محرومین دستاورد کنگره شهدای مرکزی

وی با اشاره به مهمترین اقدامات در ذیل کنگره شهدای استان بیان کرد: طرح هر پروژه یک شهید و هر خدمت به نام یک شهید از مهمترین دستاوردهای کنگره شهدای استان مرکزی است و به برکت این طرح هزاران عنوان خدمت به ولی نعمتان ارائه شده که اهدای بیش از ۱۹۰۰ سری جهیزیه به زوج‌های جوان و ساخت ۱۸۰۰ واحد مسکونی برای محرومین از جمله آنها است.

سردار کریمی افزود: به برکت کنگره شهدای استان مرکزی تاکنون بیش از یک میلیون سند در حوزه دفاع مقدس و مقاومت جمع آوری شده و بزرگترین منبع برای انجام کارهای پژوهشی و علمی است و البته با تهیه دانشنامه دفاع مقدس که تاکنون بیش از ۷۲۰ مدخل آن نهایی شده بخش مهمی از این اسناد را مورد بهره برداری قرار داده‌ایم.

وی تأکید کرد: کاهش آسیب‌های اجتماعی و حاکم‌شدن فرهنگ‌های ارزشی در استان مرکزی از دیگر دستاوردهای کنگره شهدای استان مرکزی است و البته هر زمان به فرهنگ ایثار و شهادت بیشتر پرداختیم شاهد برکات آن بودیم و این مسئله برای شرایط امروز درس‌های فراوانی دارد.

سردار کریمی با تأکید بر اینکه نیروی انسانی به‌عنوان رکن اساسی در نیروهای مسلح از راهبردهای مهم و رمز موفقیت در همه امور است، گفت: به طور قطع تمام موفقیت‌ها و افتخارات نیروهای مسلح به ویژه پیروزی‌های دفاع مقدس به برکت وجود نیروی انسانی متعهد و کارآمد است.