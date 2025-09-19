مخالفت آمریکا با صادرات گاز ترکمنستان به عراق از طریق ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، تلاش عراق برای کاهش کمبود شدید برق این کشور با استفاده از واردات گاز ترکمنستان از طریق ایران، تحت فشار آمریکا شکست خورد و بغداد را برای تامین برق وادار به جستجوی گزینههای جایگزین کرد.
به نوشته رویترز، عراق بهعنوان کشوری نفتخیز، از زمان حمله آمریکا به این کشور در سال ۲۰۰۳ و سرنگونی صدام حسین، برای تامین برق شهروندان این کشور در تقلا بوده و بسیاری را مجبور به توسل به ژنراتورهای گرانقیمت کرده که به مصائب اقتصادی و ناآرامیهای اجتماعی منجر شده است.
رویترز افزود: طبق توافقی که برای نخستین بار در سال ۲۰۲۳ پیشنهاد شد، قرار بود ترکمنستان گاز را از طریق ایران به عراق صادر کند. در این توافق سوآپ، ایران گاز را دریافت میکرد و به عراق تحویل میداد، اما این اقدام به دلیل خطر نقض تحریمهای آمریکا علیه ایران، به تایید واشنگتن نیاز داشت.
به نوشته رویترز، این مجوز هرگز صادر نشد. دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا قصد دارد تا از طریق کارزار (شکستخورده) «فشار حداکثری»، جمهوری اسلامی ایران را بیش از پیش تحت فشار قرار دهد.
رویترز به نقل از چهار مقام عراقی و به استناد رویت هفت سند رسمی به تلاش چندین ماهه بغداد برای جلب رضایت واشنگتن جهت واردات حدود پنج میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان از طریق ایران اشاره کرده است.
این خبرگزاری با اشاره به پیشنویس توافق سوآپی که مدعی رویت آن شده است، اضافه کرد که عراق قصد داشت سالانه ۵.۰۲۵ میلیارد متر مکعب گاز از ترکمنستان را وارد کند. بغداد همچنین پیشنهاد داد تا یک ناظر بینالمللی ثالث بر انطباق این توافق با تحریمهای آمریکا و مقررات ضدپولشویی نظارت کند.
به نوشته رویترز، با این حال و بهرغم چندین ماه لابیگری، مخالفت آمریکا به شکست این توافق منجر شده و واشنگتن فشار بر تهران را بر سر برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران تحتف فشار مضاعفی قرار داده است.
عادل کریم، مشاور نخستوزیر عراق در امور برق به رویترز گفت که «ادامه (توافق ترکمنستان) میتواند تحریمهایی بر بانکها و نهادهای مالی عراق تحمیل کند، بنابراین قرارداد در حال حاضر تعلیق شده است.»
