خسارت ۲۵ میلیارد دلاری عراق از توقف صادرات اقلیم کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق، در گفتگو با بلومبرگ تصریح کرد که کشورش بین ۲۲ تا ۲۵ میلیارد دلار به دلیل توقف صادرات نفت از اقلیم کردستان متحمل خسارت شده است.

وزارت امور خارجه عراق با اشاره به احتمال از سرگیری صادرات نفت اقلیم کردستان عراق اعلام کرد که هنوز منتظر پاسخ وزارت نفت فدرال است، اما شرکت بازاریابی نفت عراق «سومو» تأکید کرد که توافق در مرحله نهایی خود قرار دارد.

پیشوا هورامی، سخنگوی دولت کردستان، توضیح داد که صادرات می‌تواند ظرف ۴۸ ساعت پس از نهایی شدن توافق کامل آغاز شود.

در همین رابطه مقامات عراقی از دولت اقلیم کردستان و نمایندگان شرکت‌های نفتی خارجی خواستند تا نشست جدیدی برای بحث در مورد جزئیات از سرگیری صادرات و تضمین پرداخت بدهی‌های مالی برگزار کنند.

انتظار می‌رود از سرگیری انتقال از طریق خط لوله بین کردستان و ترکیه، منجر به جابجایی اولیه حدود ۲۳۰ هزار بشکه در روز به بازارهای جهانی شود، در حالی که نگرانی‌هایی از مازاد عرضه نفت در سایه افزایش تولید ائتلاف «اوپک+» وجود دارد.

اقلیم کردستان عراق، قبل از توقف صادرات خود در مارس ۲۰۲۳، حدود ۵۰۰ هزار بشکه در روز تولید و جابجا می‌کرد، اما پس از صدور حکم داوری که آنکارا را ملزم به پرداخت ۱.۵ میلیارد دلار به بغداد می‌کرد، ترکیه استفاده از خطوط خود برای انتقال نفت عراق را متوقف کرد. در ماه ژوئیه، اقلیم کردستان موافقت کرد که نفت خود را به شرکت «سومو» تحویل دهد تا فروش بین‌المللی آن را بر عهده بگیرد، این گامی برای آرام کردن اختلاف طولانی مدت بر سر درآمدهای نفتی بود.