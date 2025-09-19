به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه قم اظهار کرد: ملت ایران در جنگ ۱۲ روزه بار دیگر ثابت کردند که با وجود تفاوت سلیقه‌ها و جریان‌ها، همگی پشت سر رهبر معظم انقلاب ایستاده‌اند و در مسیر دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی، وحدت خود را به نمایش گذاشتند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به اهمیت سیاست‌های فرهنگی نظام اسلامی اشاره کرد و گفت: سیاست‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران باید دنبال شود تا در برابر هجمه‌های دشمنان مصون بماند و ظرفیت‌های ملی بیش از پیش تقویت گردد.

خطیب جمعه قم همچنین با اشاره به تحولات اخیر در عرصه نظامی تصریح کرد: آزمایش موشکی جدید ایران تنها یک آزمایش فنی نیست، بلکه هشداری چندوجهی است که نشان می‌دهد هرگونه اقدام برای فعال‌سازی مکانیسم ماشه می‌تواند ماشه‌های دیگری را در منطقه فعال کند.

وی تأکید کرد: ارتقای مسیر تقابل با ایران از سطح حقوقی به سطح میدانی، هزینه‌های سنگینی را برای دشمنان به همراه خواهد داشت، هزینه‌هایی که برای آنان قابل پیش‌بینی نخواهد بود و توازن قوا را در منطقه به زیان جبهه استکبار تغییر خواهد داد.