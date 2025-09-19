هفته دفاع مقدس فرصتی برای بازخوانی عظمت انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین احمد حکیمی گیلانی در خطبههای نماز جمعه امروز با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و انجام واجبات، به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور ایستادگی و جانفشانی ملت ایران در برابر متجاوزان است و فرصتی ارزشمند برای پاسداشت فداکاریهای شهدا، جانبازان و ایثارگران و تأکید بر ادامه روحیه مقاومت در جهت حفظ عزت و امنیت کشور میباشد.
وی در ادامه به علل آغاز جنگ تحمیلی اشاره کرد و گفت: ضعفهای داخلی کشور، مدیریت ضعیف و ناهماهنگی در رأس فرماندهی به ویژه نقش مخرب بنیصدر، از عوامل مهم تضعیف توان دفاعی و فراهم شدن بستر حمله دشمن بود.
امام جمعه شفت افزود: علت اصلی و ریشهای حمله به ایران، عظمت و ابهت انقلاب اسلامی و ترس قدرتهای استکباری از گسترش آن بود که رژیم بعث عراق با تحریک و حمایت استکبار جهانی به جنگ ۸ ساله دست زد و رژیم صهیونیستی نیز در جنگ ۱۲ روزه نقشی نیابتی ایفا کرد، اما هر دو نقشهها شکست خوردند.
حجتالاسلام حکیمی با تبریک قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد ایران، گفت: این موفقیت ورزشی تنها حاصل تلاش فیزیکی نیست، بلکه نماد عزم و اراده راسخ و غیرت ملی ایرانیان است.
وی همچنین سال تحصیلی جدید را فرصتی برای رشد و تعالی دانست و از دانشآموزان خواست با تلاش و پشتکار وارد سال جدید شوند و به معلمان و کادر آموزشی تبریک گفت.
