آموزش و پرورش شهرستان دیر از بلاتکلیفی خارج شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم سعیدی در خطبههای نماز جمعه شهر دیر، دفاع مقدس را نماد همبستگی و وحدت ملت ایران دانست و اظهار داشت: بصیرت و هوشیاری مردم و مقام رهبر دینی در هشت سال دفاع مقدس نقش آفرین بودند.
امام جمعه موقت دیر بیان کرد: ملت بصیر، هوشیار و ارزشی با پیروی از رهبری ایران در مقابل دشمن هشت سال مقاومت کردند و جنگ ۱۲ روزه اخیر در مقابل رژیم صهیونیستی برای جوانان و نوجوانان ابرانی زمینهای فراهم کرد که جنگ هشت ساله را درک کنند.
سعیدی در رابطه با اول مهر روز بازگشایی مدارس ضمن تقدیر از دستاندرکاران آموزش و پرورش شهرستان که برای بازگشایی مدارس تلاش کردند، گفت: انتظار میرود تکلیف مدیریت شهرستان مشخص و زودتر موضوع مدیریت آن حل و فصل شود و مسئولان استان باید نسبت به دل نگرانیهایی که برای والدین ایجاد شده توجه بیشتری کنند.
امام جمعه موقت دیر گفت: دولت موظف است که برای دانش آموزان زمینه آموزش را فراهم کند، اما آموزش و پرورش مجموعه بزرگی است و افراد خیر و والدین با مدارس همکاری کنند و کمبودهای مدارس را جبران کنند.
وی بیان داشت: تأثیر تحریمهای مکانیسم ماشه یا اسنپ بک نسبت به تحریمهای آمریکا اندک است و جای نگرانی نیست.
وی در رابطه با روز ملی نخبگان گفت: نخبگان ثروت ملی هستند و با شناسایی نخبگان باید از آنها حمایت مالی و معنوی شود.
خطیب نمازجمعه دیر نشست سران کشورهای اسلامی و عربی در دوحه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: در این نشست تصمیمهای خوبی گرفته شد و همه رژیم اسرائیل را محکوم کردند اما محکومیت با زبان و کاغذ فایدهای ندارد، بلکه باید اقدامات عملی ایجاد شود و اگر از گذشته تاکنون کشورهای اسلامی اسرائیل را تحریم اقتصادی میکردند، اسرائیل از پا در میآمد.
وی در رابطه با پیروزی تیم کشتی آزاد ایران و پیام مقام معظم رهبری گفت: پیام رهبری محتوای بسیار قوی و ارزشمندی داشت که باید سرلوحه کار مسئولان و اعضای تیم ملی کشتی باشد.
