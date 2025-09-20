به گزارش خبرنگار مهر، اردوی تیم ملی والیبال نشسته درحالی آغاز شده که رمضان صالحی از ترکیب بازیکنان به کادر فنی پیوسته است.

صالحی تا پیش از این به عنوان لیبرو در ترکیب تیم ملی والیبال نشسته حضور داشت. بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس آخرین رویدادی بود که او تیم ملی والیبال نشسته را در آن همراهی کرد. در مجموع، صالحی با این تیم در ۶ دوره بازی های پارالمپیک شرکت کرده که نتیجه آن کسب ۶ مدال طلا (پارالمپیک های ۲۰۰۸ پکن، ۲۰۱۶ ریو، ۲۰۲۰ توکیو و ۲۰۲۴ پاریس) و ۲ مدال نقره (۲۰۰۴ آتن و ۲۰۱۲ لندن) است.

۴ مدال طلا بازی های پاراآسیایی همراه با ۲ مدال طلا و یک برنز رقابت های قهرمانی جهان نیز از دیگر موفقیت های رمضان صالحی با تیم ملی والیبال نشسته است.

او با این کارنامه حالا در ترکیب کادر فنی تیم ملی والیبال نشسته قرار گرفته است تا به عنوان مربی، به آماده سازی این تیم برای بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ و بعد از آن بازی های پارالمپیک ۲۰۲۸ کمک کند.

صالحی چندین بار عنوان بهترین لیبرو مسابقات را از آن خود کرد و قرار است حال روی تربیت لیبرو برای تیم ملی والیبال نشسته تمرکز داشته باشد.

دور جدید تمرینات تیم ملی والیبال نشسته بعد از چندماه وقفه از پنجشنبه در مشهد آغاز شده است.