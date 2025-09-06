مرتضی مهرزاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد شرایط این روزهای خود که دور از اردوهای آماده سازی تیم ملی والیبال نشسته و تیم باشگاهی است، گفت: روزگار و زندگی ادامه دارد، یک زمان به شدت درگیر اردو و تمرین بودیم و حالا بدون آنها؛ البته خیلی هم دور و فارغ از تمرین نیستم اما در قالب تیمی برنامه ای ندارم.

وی در مورد تعطیلی اردوهای تیم ملی والیبال نشسته طی ماه های اخیر در حالیکه در فاصله یک سال آینده باید در مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک به میزبانی چین شرکت کند، خاطرنشان کرد: دو ماه پیش یک اردوی چند روزه داشتیم، بعد از آن دیگر اردوی تیمی نداشتیم. فعلا هم برنامه ای ارائه نشده است. هر زمان اعلام کنند، در خدمت تیم خواهم بود و در کنار هم تیمی هایم قرار می گیرم.

این ملی پوش والیبال نشسته در واکنش به اینکه «فکر نمی کنید با توجه به اهمیت رویداد پیش رو، باید زودتر برای آغاز اردوها برنامه ریزی شود؟»، به لغو اعزام به تورنمنت هلند و جام جهانی آمریکا اشاره کرد و ادامه داد: شاید به خاطر لغو این دو اعزام، فعلا برنامه اردویی نداریم. به هر حال هرچه موردنظر و صلاحِ مسئولان و به ویژه اعضای کادر فنی باشد، همان اجرا می شود. نمی خواهم وارد حاشیه شوم اما حتما برنامه هایی برای تیم ملی دارند. فعلا یک سال زمان داریم و این فرصت خوبی است و باید به خوبی از آن استفاده کنیم.

مهرزاد در مورد لغو اعزام تیم ملی والیبال نشسته به تورنمنت هلند و جام جهانی ایتالیا نیز گفت: تا آنجایی که در جریان هستم برای هلند مشکل ویزا داشتیم و در مورد آمریکا هم مسئولان تصمیم به عدم اعزام گرفتند. البته این اعزام ها به آماده سازی بهتر کمک می کرد اما من فقط یک بازیکن هستم و تابع نظرات و تصمیمات؛ هر زمان بگویند در خدمت تیم هستم. حتی اگر امروز اطلاع رسانی کنند که باید فردا در اردو باشم، مشکلی ندارم.

بازیکن ۲۴۷ سانتی متری والیبال نشسته با تاکید بر اینکه این روزها به صورت فردی پیگیر تمریناتش است، گفت: تقریبا هفته ای ۲ جلسه تمرین بدنسازی دارم و به همین میزان هم تمرینات با توپ برای مرور تکنیک ها دارم. نه فقط من، بلکه بیشتر بازیکنان از تمرین فردی غافل نیستند. فعلا اینگونه آمادگی خود را حفظ می کنیم.

مهرزاد که یک سال پیش کمک کرد تا ایران به هشتمین طلای والیبال نشسته در پارالمپیک دست یابد، در مورد گزارش اخیر کمیته بین المللی پارالمپیک و انتخاب تصویر مربوط به او به عنوان یکی از ۱۵ عکس منتخب بازی های ۲۰۲۴ پاریس، گفت: راستش را بخواهید خیلی برایم اهمیت نداشت و احساس خاصی نسبت به آن نداشتم. اصلا بابت این انتخاب خوشحال نشدم، یک عکس بود که در میان بهترین عکس ها قرار گرفته است. فقط اینکه به هر بهانه ای نام ایران و یک ایرانی در جهان به گوش برسد، برایم زیباست وگرنه اینکه حتما اسمِ من باشد، اصلا برایم مهم نیست.

وی در این رابطه ادامه داد: قبل از این هم عکس هایی از من جزو بهترین ها شده بود. میخواهم بگویم این اولین بار نبود که عکس من جزو بهترین ها شد. نمی خواهم تصور کنید از این بابت مغرور شده ام و هر چیزی من را راضی نمی کند، واقعا بابت این موضوع خوشحالی خاصی پیدا نکردم. از اتفاقات دیگر بیشتر خوشحال میشوم که ورزشی هم نیستند.

بلند قامت ترین بازیکن والیبال نشسته ایران و جهان در این زمینه تاکید کرد: کاهش تورم و برطرف شدن مشکلات مردم، موضوعاتی است که اگر اتفاق بیفتند، بابت آنها بسیار خوشحال میشوم. خوشحال تر از هر موفقیت ورزشی.

مرتضی مهرزاد همچنین درمورد تیم باشگاهی خود برای فصل جدید رقابت های لیگ گفت: سال گذشته برای تیم دهکده آریا بازی کردم اما وضعیت تیمم برای فصل جدید مشخص نیست. اصلا مشخص نیست امسال مسابقات برگزار شود یا نه، اگر تصمیم به برگزاری قطعی مسابقات شد، قاعدتا پیشنهاداتی مطرح می شود و من هم برررسی می کنم. فعلا برنامه مشخصی ندارم.

کمیته بین المللی پارالمپیک در سالگرد برگزاری بازی های ۲۰۲۴ پاریس، ۱۵ عکس منتخب این بازی ها را منتشر کرد

این تصویر مرتضی مهرزاد که مربوط به دیدار فینال برابر بوسنی است، در میان تصاویر منتخب است