۲۸ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۵

محمدهادی ساروی فینالیست شد

محمدهادی ساروی کشتی‌گیر وزن ۹۷ کیلوگرم کشورمان در مرحله نیمه نهایی مقابل حریف بلاروسی خود پیروز و راهی فینال شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه رقابت‌های کشتی فرنگی قهرمانی جهان زاگرب کرواسی، در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی در مرحله نیمه نهایی به مصاف کایل ماکسول از بلاروس رفت که در نهایت این مبارزه با نتیجه ۳ بر یک به سود ساروی به پایان رسید و نماینده کشورمان به مرحله فینال راه پیدا کرد.

در وزن ۹۷ کیلوگرم محمدهادی ساروی، پس از استراحت در دور نخست در دور دوم با نتیجه ۴ بر صفر نیتش از هند را شکست داد و به مرحله یک چهارم نهایی راه یافت. وی در این دیدار با نتیجه ۱ بر ۱ از سد گئورگی ملیا از گرجستان گذشت.

کد خبر 6594680
سیده فرزانه شریفی

