به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی امت رسول‌الله (ص) در حمایت از جبهه مقاومت و اعلام خشم و انزجار از جنایات رژیم جعلی و کودک‌کش صهیونیستی در نوار غزه و لبنان، پس از اقامه نماز جمعه امروز در سراسر استان سمنان برگزار شد.

این مراسم همزمان با دیگر نقاط کشورمان در اقصی نقاط استان سمنان برگزار و مردم متدین این استان یک صدا مرگ بر اسرائیل سر دادند.

این مراسم معنوی در مرکز استان سمنان با حضور حجت‌الاسلام مرتضی مطیعی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه سمنان و جمع کثیری از مردم مسلمان و انقلابی شهرستان سمنان برگزار شد.

در ۱۸ شهر دیگر استان سمنان نیز راهپیمایی مشابهی در مصلاهای نماز جمعه و همچنین مسیرهای منتهی به آن برگزار شد.

مردم متدین و ولایی استان سمنان در این مراسم پلاکارهای مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا را در دست داشته و جنایت‌های اسرائیل غاصب را محکوم کردند.

این برنامه معنوی در ادامه جمعه‌های خشم و انزجار از جنایت‌های رژیم صهیونیستی برگزار شده است.

مردم استان سمنان امروز یکبار دیگر با مشت‌های گره کرده به خیابان آمدند تا پشتیبانی خودشان را از جبهه مقاومت به خصوص مردم مظلوم اما مقاومت فلسطین و غزه به نمایش بگذارند.

مردم استان متدین و ولایی سمنان همچنین خواستار شکستن سکوت جهانیان در قبال جنایت‌های اسرائیل جنایتکار و کودک کش شدند.