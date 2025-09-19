هفته دفاع مقدس یادآور ایثارگری شهدا و مقاومت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر ، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه پارس آباد با اشاره به ۳۱ شهریور آغاز هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌ها و جانفشانی‌های شهدا و ایثارگران و جانبازان و همچنین یادآور سرافرازی و سربلندی مردم ایران اسلامی است.

وی گفت: هفته دفاع مقدس یادآور ایستادگی، مقاومت و فداکاری مردان و زنان این سرزمین است. کسانی که نه تنها مرزهای جغرافیایی، بلکه عزت و استقلال کشور را پاس داشتند.

امام جمعه شهرستان پارس آباد به موضوع حمله اخیر اسرائیل به قطر پرداخت و عنوان کرد: عبرت‌هایی که در این حمله اسرائیل به کشور قطر وجود داشت، باید برای همگان آشکار شود.

خطیب جمعه پارس آباد خواستار رسیدگی به وضعیت نامناسب راه‌های مواصلاتی و روستایی این شهرستان شد و از مسئولین خواست به ترمیم و بهبود این راه‌ها رسیدگی شود.

حجت الاسلام باقری بنابی ضمن دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تاکید کرد: تقوای الهی زمینه سعادت دنیا و آخرت است و دستیابی به سعادت واقعی در رعایت تقوای الهی است.