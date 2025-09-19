  1. استانها
امام جمعه پارس آباد:

هفته دفاع مقدس یادآور ایثارگری شهدا و مقاومت ملت ایران است

اردبیل - امام جمعه شهرستان پارس آباد هفته دفاع مقدس را یادآور رشادت‌ها، جانفشانی‌های شهدا، جانبازان و ایثارگران و نماد مقاومت و سربلندی ملت ایران عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی اکبر باقری بنابی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه پارس آباد با اشاره به ۳۱ شهریور آغاز هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: هفته دفاع مقدس یادآور رشادت‌ها و جانفشانی‌های شهدا و ایثارگران و جانبازان و همچنین یادآور سرافرازی و سربلندی مردم ایران اسلامی است.
وی گفت: هفته دفاع مقدس یادآور ایستادگی، مقاومت و فداکاری مردان و زنان این سرزمین است. کسانی که نه تنها مرزهای جغرافیایی، بلکه عزت و استقلال کشور را پاس داشتند.
امام جمعه شهرستان پارس آباد به موضوع حمله اخیر اسرائیل به قطر پرداخت و عنوان کرد: عبرت‌هایی که در این حمله اسرائیل به کشور قطر وجود داشت، باید برای همگان آشکار شود.
خطیب جمعه پارس آباد خواستار رسیدگی به وضعیت نامناسب راه‌های مواصلاتی و روستایی این شهرستان شد و از مسئولین خواست به ترمیم و بهبود این راه‌ها رسیدگی شود.
حجت الاسلام باقری بنابی ضمن دعوت خود و نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، تاکید کرد: تقوای الهی زمینه سعادت دنیا و آخرت است و دستیابی به سعادت واقعی در رعایت تقوای الهی است.
