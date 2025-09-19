به گزارش خبرگزاری مهر، آیین رونمایی از کتاب «چراها و چگونهها در جلقاح عشق کربلا» اثر قدرتالله آذری، شاعر، پژوهشگر و استاد حوزه علمیه، با حضور جمعی از اهالی فرهنگ و خیرین در تهران، برگزار شد. این کتاب که نتیجه سه سال مطالعه و پژوهش درباره واقعه کربلا است، به بررسی واقعیتهای تاریخی و پاسخ به شبهات و خرافات مرتبط با این واقعه میپردازد.
قدرتالله آذری، مؤلف کتاب، در این مراسم اظهار داشت: سالها از تحریفات واقعه کربلا ناراحت بودم و تصمیم گرفتم با مطالعه منابع اسلامی و غیراسلامی، اثری بنویسم که واقعیت کربلا را به دور از خرافات تبیین کند.
وی افزود: این کتاب در قالب پرسش و پاسخ تدوین شده و به موضوعاتی چون اسامی سرزمین کربلا، نقش شخصیتهایی مانند حضرت مسلم بن عقیل، طفلان مسلم، و شریح قاضی پرداخته است. همچنین به موضوعاتی مانند نحوه تأمین نیازهای اهل بیت در اسارت و رد برخی خرافات اشاره شده است. آذری همچنین از نگارش جلدهای دوم و سوم این مجموعه و کتابهای دیگری چون «در گذرگاه تاریخ» و «داغلار» خبر داد.
حمایت خیرین از فرهنگ و کتاب
جواد انصاری حامی مالی چاپ این کتاب، در این مراسم گفت: فرهنگ و ورزش از هم جدا نیستند. من سالهاست در زمینه کارهای خیر ورزشی و فرهنگی فعالیت میکنم، از تأسیس کتابخانه و باشگاه در روستاها تا توزیع بستههای معیشتی و برگزاری مسابقات ورزشی برای کودکان محروم. وی افزود: وقتی از آثار آقای صادقی مطلع شدم، تصمیم گرفتم از چاپ این کتاب حمایت کنم تا گامی در راستای حفظ فرهنگ اصیل اسلامی برداریم.
انصاری تأکید کرد: کتاب وسیلهای برای انتقال فرهنگ و دانش از نسلی به نسل دیگر است. اگر کتاب نبود، ما از آثار بزرگانی چون ابوعلی سینا، سعدی و فردوسی بیخبر میماندیم.
ضرورت گسترش فرهنگ خیر در جامعه
آندرانیک سیمونی، مدیر گروه زبان و ادبیات ارمنی دانشگاه آزاد اسلامی و عضو هیئت مدیره انجمن ایرانشناسان ایران، نیز در این مراسم اظهار داشت: کار خیر و عامالمنفعه باید در جامعه ما ریشهدار شود. دولت به تنهایی نمیتواند همه نیازها را برآورده کند و ما نیز وظیفه داریم به همنوعان خود کمک کنیم.
وی افزود: تربیت خانوادگی و دینی باید روحیه خیرخواهی را در افراد تقویت کند. اگر هر یک از ما بخشی از وقت، مال یا دانش خود را وقف جامعه کنیم، میتوانیم آیندهای بهتر برای فرزندانمان بسازیم.
سیمونی با اشاره به وضعیت کودکان محروم در مناطقی مانند بلوچستان گفت: وقتی میبینیم کودکان در یک روستا برای تأمین نوشتافزار و کیف مدرسه به کمک نیاز دارند، باید احساس مسئولیت کنیم. این فرهنگ خیر باید از خانوادهها آغاز شود و در جامعه گسترش یابد.
جزئیات کتاب
کتاب «چراها و چگونهها در جلوگاه عشق» در چندین فصل به موضوعاتی چون وجه تسمیه اسامی کربلا (مانند اهورا، نینوا و غیره)، نقش شخصیتهای کلیدی در واقعه کربلا و رد شبهات تاریخی پرداخته است. این اثر با زبانی ساده و بهصورت پرسش و پاسخ نگاشته شده تا برای عموم مردم قابل استفاده باشد.
این مراسم با استقبال علاقهمندان به فرهنگ عاشورایی و خیرین فرهنگی همراه بود و بهعنوان گامی در راستای حفظ و ترویج واقعیتهای واقعه کربلا مورد توجه قرار گرفت.
